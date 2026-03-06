Babnet   Latest update 07:44 Tunis

الفيفا تمنع يوسف البلايلي من اللعب لمدة سنة بسبب الاحتيال وتزوير وثائق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/686534ed694d68.30904867_gqlkpmenohifj.jpg>
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 06:46
      
قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم تسليط عقوبة المنع من اللعب لمدة سنة على مهاجم الترجي الرياضي التونسي ونجم المنتخب الجزائري يوسف البلايلي الي جانب تخطئته بمبلغ قدره 5 الاف فرنك سويسري.

وأوضحت وسائل اعلام جزائرية أن هذا القرار يأتي على خلفية شكاية من النادي الأسبق للبلايلي أجاكسيو الفرنسي بتهمة تزوير وثائق والاحتيال مضيفة بأن الفيفا أبلغت البلايلي يوم الخميس بالقرار المذكور.

.

