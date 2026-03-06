الفيفا تمنع يوسف البلايلي من اللعب لمدة سنة بسبب الاحتيال وتزوير وثائق

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم تسليط عقوبة المنع من اللعب لمدة سنة على مهاجم الترجي الرياضي التونسي ونجم المنتخب الجزائري يوسف البلايلي الي جانب تخطئته بمبلغ قدره 5 الاف فرنك سويسري.وأوضحت وسائل اعلام جزائرية أن هذا القرار يأتي على خلفية شكاية من النادي الأسبق للبلايلي أجاكسيو الفرنسي بتهمة تزوير وثائق والاحتيال مضيفة بأن الفيفا أبلغت البلايلي يوم الخميس بالقرار المذكور.