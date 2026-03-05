Babnet   Latest update 18:07 Tunis

قضية سيف مخلوف: المفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699dc6e147eec7.28386652_lfijnekmhpgqo.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 16:30 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية الاعتراضية للنائب السابق بالبرلمان المنحل والمحامي سيف مخلوف اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.

ومثل سيف مخلوف اليوم الخميس بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنه مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل من أجل تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي .

وتولت الدائرة الجناحية استنطاق مخلوف وسماع مرافعات المحامين قبل ان تقرر حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة
