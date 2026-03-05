عراقجي: الولايات المتحدة ستندم على إغراق الفرقاطة الإيرانية "آيريس دينا"

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الولايات المتحدة "ستندم طويلاً" على إغراق الفرقاطة الإيرانية "إيريس دينا" التابعة للبحرية الإيرانية في المياه الدولية.وقال عراقجي، في بيان عبر منصة "إكس" : "ارتكبت الولايات المتحدة عملاً وحشياً في البحر على بعد ألفي ميل من السواحل الإيرانية، تذكروا كلماتي، ستندم الولايات المتحدة طويلاً وبمرارة على السابقة التي قامت بها".وأضاف الوزير الإيراني أن نحو 130 بحاراً كانوا على متن الفرقاطة.