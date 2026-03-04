معتمرون تونسيون عالقون في السعودية يوجهون نداء عاجلا للسلطات للتدخل
وجّه أحد المعتمرين التونسيين العالقين في المملكة العربية السعودية نداءً إلى السلطات التونسية من أجل التدخل العاجل لفائدة نحو 25 تونسياً تعذّر عليهم العودة إلى تونس بعد تعطل رحلتهم الجوية.
وأوضح المتحدث، خلال مداخلة هاتفية صباح الأربعاء في برنامج "ناس الديوان"، أن المعتمرين كانوا مبرمجين للعودة إلى تونس على متن إحدى شركات الطيران الإماراتية، غير أن الرحلة أُلغيت عقب التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها منطقة الخليج.
وبيّن أن معظم المعتمرين العالقين من النساء وكبار السن، مشيراً إلى أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة، الأمر الذي زاد من صعوبة وضعهم.
وأضاف أن المجموعة لم تتمكن من التواصل مع وكالة الأسفار التي تولت تنظيم الرحلة، وفق تصريحه، مؤكداً أنهم يقيمون حالياً في أحد النزل بعد انتهاء مدة إقامتهم المبرمجة.
وأشار المتحدث إلى أن المعتمرين لا يملكون الموارد المالية الكافية لمواصلة الإقامة أو تغطية المصاريف اليومية، داعياً إلى تدخل عاجل لمساعدتهم وتمكينهم من العودة إلى تونس في أقرب وقت ممكن.
