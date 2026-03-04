معتمرون تونسيون عالقون في السعودية يوجهون نداء عاجلا للسلطات للتدخل

وجّه أحدنداءً إلى السلطات التونسية من أجللفائدة نحوتعذّر عليهم العودة إلى تونس بعدوأوضح المتحدث، خلال مداخلة هاتفية صباح الأربعاء في برنامج، أن المعتمرين كانوا مبرمجين للعودة إلى تونس على متن، غير أن الرحلة أُلغيت عقبوبيّن أن، مشيراً إلى أن بعضهم، الأمر الذي زاد من صعوبة وضعهم.وأضاف أن المجموعةالتي تولت تنظيم الرحلة، وفق تصريحه، مؤكداً أنهم يقيمون حالياً فيوأشار المتحدث إلى أن المعتمرينلمواصلة الإقامة أو تغطية المصاريف اليومية، داعياً إلى