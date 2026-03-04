Babnet   Latest update 06:24 Tunis

واشنطن تسيطر على أجواء إيران والحرس الثوري يعلن خسائر أمريكية

مع دخول اليوم الخامس من الحرب على إيران، تستمر الضربات الأمريكية والإسرائيلية على عدة مدن إيرانية، فيما تواصل القوات الإيرانية قصف منطقة تل أبيب الكبرى بموجات متتالية من الصواريخ، فضلا عن استهداف عدة مواقع في دول خليجية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية -مساء الثلاثاء- أن طهران مستعدة لحرب طويلة الأمد ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وأنها لم تستخدم حتى الآن "أسلحتها الأكثر تطورا".

من ناحية أخرى، ذكر مكتب دبي الإعلامي ⁠-مساء الثلاثاء- ⁠نقلا عن السلطات في الإمارة أنها ‌أخمدت حريقا محدودا اندلع بالقرب من القنصلية الأمريكية جراء ⁠غارة جوية بطائرة ⁠مسيرة.
يأتي هذا فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أمر ⁠حاملة الطائرات شارل ديغول وطائراتها وفرقاطاتها المرافقة بالإبحار ‌إلى البحر المتوسط.
