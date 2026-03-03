إيمانويل ماكرون: لا نقبل بالأعمال العسكرية الأمريكية الإسرائيلية وأمرت بإرسال "شارل ديغول" إلى الشرق الأوسط

وكالات -

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض بلاده للأعمال العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدا أن باريس لا يمكن أن تقبل بهذا التصعيد، في ظل اتساع رقعة التوتر في المنطقة.وقال ماكرون إن الصراع الدائر في إيران آخذ في الانتشار ويحمل عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين.وكشف الرئيس الفرنسي عن تعزيزات عسكرية فرنسية، موضحا أنه أمر بتوجه حاملة الطائرات شارل ديغول إلى البحر المتوسط، إلى جانب نشر طائرات رافال وأنظمة دفاع جوي ورادارات خلال الساعات الماضية، مع تأكيد استمرار هذه التعزيزات.كما أعلن إرسال قدرات جوية وفرقاطة إلى سواحل قبرص، مشيرا إلى أن فرنسا تعمل على بناء تحالف يهدف إلى حشد الترتيبات العسكرية الضرورية لإعادة الملاحة إلى طبيعتها.وأكد ماكرون تضامن بلاده مع دول المنطقة التي تتعرض لهجمات إيرانية، مضيفا أن القوات الفرنسية في المنطقة قامت بإسقاط طائرات مسيرة دفاعا عن قواعدها وعن حلفائها، ومن بينهم قطر والإمارات العربية المتحدة والعراق ومنطقة كردستان.وفي سياق متصل، انتقد ماكرون حزب الله، معتبرا أن قصفه لإسرائيل يمثل خطأ فادحا ويعرض لبنان لمخاطر إضافية.وتأتي هذه التصريحات في ظل عملية عسكرية واسعة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ أواخر فيفري، وسط استمرار تبادل الضربات وتصاعد المخاوف من اتساع المواجهة إقليميا.