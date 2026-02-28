Babnet   Latest update 11:38 Tunis

انفجارات في أبو ظبي والمنامة والرياض ودبي.. وقطر تعترض صواريخ إيرانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a2b2cd3fa766.97825144_oheqmngilfpjk.jpg>
المنامة
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 10:14 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن انفجارا هائلا دوى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وبالقرب من دبي، اليوم السبت، وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن انفجارات دوت في العاصمة السعودية الرياض، بينما قالت إيران إنها تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة.

وأعلنت وكالة أنباء الإمارات أن البلاد تعترض عددا من الصواريخ الإيرانية.


ودوت انفجارات في البحرين، وقالت الداخلية البحرينية إن صفارات الإنذار جرى تفعليها في أنحاء البلاد، مطالبة المواطنين والمقيمين بالتوجه إلى أقرب مكان آمن.


وأظهرت صور سقوط صاروخ في العاصمة البحرينية المنامة، وقالت رويترز إن الدخان تصاعد من منطقة الجفير في البحرين، والتي تضم قاعدة بحرية أمريكية.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأمريكي تعرّض لهجوم صاروخي.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع القطرية أنها تصدت بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت الأراضي القطرية.

ودعت الداخلية القطرية المواطنين والمقيميين للبقاء في منازلهم وتجنّب التحرك إلا للضرورة القصوى.

وأعلنت الكويت والإمارات وقطر إغلاقا مؤقتا للأجواء الجوية للبلاد.

المصدر: الجزيرة
