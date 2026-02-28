هجوم أمريكي إسرائيلي واسع على ايران

شنت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، اليون السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء هجوم على إيران، وقال: "بدأنا قبل قليل عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران."بدورها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إسرائيل شنت هجوما استباقيا على إيران، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن "جزء من الغارات الأولى على إيران استهدف شخصيات كبيرة ويجري التحقق منها".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن الجزء الأول من الغارات استهدف شخصيات كبيرة ويجري التحقق من تأثيره. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن إسرائيل ضربت عشرات من الأهداف التابعة للحكومة الإيرانية.في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تستعد للرد بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران اليوم السبت، مضيفا أن الرد سيكون ساحقا.وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا) ووكالة أنباء الطلبة (إسنا) تتعرضان لهجوم سيبراني ومحاولات اختراق.