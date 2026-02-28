السعودية تدين الهجمات على الخليج وتحذر من تداعيات التصعيد

وكالات -

إعلان إيراني عن استهداف قواعد أميركية



أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لما وصفته بـلسيادة كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت والأردن.وأكدت الرياضووقوفها إلى جانب الدول المعنية، معربة عن استعدادها لوضع كافة إمكاناتها لمساندتها في ما تتخذه من إجراءات.وحذرت السعودية منلاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة ما اعتبرته اعتداءات واتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة الانتهاكات التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.في المقابل، ذكرت وكالة فارس أن الحرس الثوري الإيراني بدأ تنفيذ هجمات تستهدف “عدة قواعد عسكرية أميركية” في كل من الكويت والإمارات وقطر والبحرين، في خطوة وصفت بأنها الأوسع منذ تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.وبالتزامن مع ذلك، أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض، دون صدور بيان رسمي يحدد طبيعتها أو أسبابها.من جانبه، نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن رد طهران “سيشمل جميع القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة”، مؤكداً أن بلاده تتحرك في إطار الدفاع عن أمنها ومصالحها.