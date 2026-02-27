Babnet   Latest update 23:19 Tunis

بيل كلينتون بعد الإدلاء بشهادته في قضية إبستين في الكونغرس: الديمقراطية الأمريكية على حافة الهاوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a217c24c34f1.75166457_njlhpieqgkmof.jpg>
Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 23:12
      
صرح الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أن البلاد تقف "على حافة الهاوية" بسبب تداعيات قضية جيفري إبستين، وذلك خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة الإشراف في مجلس النواب.

وقال كلينتون في شهادته المنشورة: "الديمقراطية تتطلب من كل شخص أن يلعب دوره، وآمل أن يتمكن وجودي هنا من إبعادنا قليلا عن حافة الهاوية وإعادة البلاد إلى حالة يمكننا فيها الاختلاف بعضنا مع بعض بطريقة متحضرة".

وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تصبح دولة "يفوق فيها البحث عن الحقيقة والعدالة الرغبة الحزبية في كسب النقاط وتقديم العروض المسرحية".


وتأتي هذه الجلسة بعد يوم من إدلاء زوجته هيلاري كلينتون بشهادتها أمام اللجنة ذاتها. وقد طلب الزوجان إجراء جلسات الاستماع في المدينة التي يعيشون فيها بدلاً من العاصمة واشنطن. وكشف رئيس اللجنة جيمس كومر، قبل الجلسات، أن إبستين زار البيت الأبيض في عهد كلينتون 17 مرة.
يُذكر أن إبستين كانت قد وُجهت إليه في عام 2019 تهم بالاتجار بالقاصرين بهدف الاستغلال الجنسي، وتوفي في السجن في جويلية من العام نفسه، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.

تأتي هذه الاستجوابات في إطار جهود الكونغرس لكشف ملابسات علاقات إبستين بشخصيات سياسية بارزة.
