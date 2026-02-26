ملف التسفير: استنطاق المتهمين أمام محكمة الاستئناف

انطلقت صباح اليوم جلسة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في ما يُعرف بـ، حيث شرعت الهيئة فيفي إطار مواصلة إجراءات المحاكمة.واستُهلت جلسة الاستنطاق بوزير الداخلية الأسبق، قبل المرور إلى الإطارين الأمنيين، على أن تستمع الدائرة إلى بقية المتهمين تباعا خلال الجلسة.وقد تم جلب جميع الموقوفين إلى الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، في إطار الإجراءات المعتمدة لتنظيم سير الجلسة.