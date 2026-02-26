ملف التسفير: استنطاق المتهمين أمام محكمة الاستئناف
انطلقت صباح اليوم جلسة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في ما يُعرف بـقضية التسفير، حيث شرعت الهيئة في استنطاق المتهمين في إطار مواصلة إجراءات المحاكمة.
واستُهلت جلسة الاستنطاق بوزير الداخلية الأسبق علي العريض، قبل المرور إلى الإطارين الأمنيين عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، على أن تستمع الدائرة إلى بقية المتهمين تباعا خلال الجلسة.
وقد تم جلب جميع الموقوفين إلى الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، في إطار الإجراءات المعتمدة لتنظيم سير الجلسة.
واستُهلت جلسة الاستنطاق بوزير الداخلية الأسبق علي العريض، قبل المرور إلى الإطارين الأمنيين عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، على أن تستمع الدائرة إلى بقية المتهمين تباعا خلال الجلسة.
وقد تم جلب جميع الموقوفين إلى الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، في إطار الإجراءات المعتمدة لتنظيم سير الجلسة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324325