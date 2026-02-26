"أسطول الحرية والصمود".. 100 سفينة تتحدى حصار غزة

تستعد حملة "أسطول الحرية والصمود" للإبحار عبر المتوسط بقوام أكثر من 100 سفينة وزورق، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.وينطلق الأسطول في الثاني عشر من شهر أفريل القادم، حيث تمثل هذه المبادرة مرحلة جديدة من التدخلات البحرية المدنية المناهضة للحصار والاحتلال المستمر منذ سنوات.وجاء تشكيل هذا الأسطول بعد توحيد جهود مبادرتين منفصلتين كانتا تنفذان أنشطة سابقة، هما "أسطول الحرية" و"أسطول الصمود"، حيث اندمجت المبادرتان تحت مسمى جديد هو "أسطول الحرية والصمود".