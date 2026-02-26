Babnet   Latest update 15:08 Tunis

"أسطول الحرية والصمود".. 100 سفينة تتحدى حصار غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a04b92485d13.00114702_ojkfpmqlengih.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 14:32 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تستعد حملة "أسطول الحرية والصمود" للإبحار عبر المتوسط بقوام أكثر من 100 سفينة وزورق، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وينطلق الأسطول في الثاني عشر من شهر أفريل القادم، حيث تمثل هذه المبادرة مرحلة جديدة من التدخلات البحرية المدنية المناهضة للحصار والاحتلال المستمر منذ سنوات.


وجاء تشكيل هذا الأسطول بعد توحيد جهود مبادرتين منفصلتين كانتا تنفذان أنشطة سابقة، هما "أسطول الحرية" و"أسطول الصمود"، حيث اندمجت المبادرتان تحت مسمى جديد هو "أسطول الحرية والصمود".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324321

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-10
22°-11
23°-11
21°-11
20°-12
  • Avoirs en devises 25326,4
  • (25/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37513 DT
  • (25/02)
  • 1 $ = 2,88910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>