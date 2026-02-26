نابل: مهرجان ليالي المدينة بتازركة يفتتح الليلة دورته الخامسة بعرض موسيقي بعنوان "العتيق" لماهر غلاب

تنطلق بداية من مساء اليوم الخميس فعاليات مهرجان ليالي المدينة بتازركة من ولاية نابل في دورته الخامسة بعرض موسيقي بعنوان "العتيق" للفنان ماهر غلاب وذلك في حدود العاشرة ليلا بدار الثقافة محمود المسعدي.وتتميز السهرات الفنية لهذه التظاهرة التي تقام تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل امتداد ثلاثة أيام، ببرمجة عروض موسيقية وترية في محاولة لتغيير برمجة المهرجان من موسم الى آخر حيث تركزت العروض خلال الدورة الفارطة على العروض الصوفية، حسب ما أفاد به مدير دار الثقافة محمود المسعدي بتازركة محمد بلغيث، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.وأضاف بلغيث، صباح اليوم الخميس، أن الجمهور سيكون في سهرة يوم غد الجمعة على موعد مع عرض موسيقي بعنوان "أزول" لمجموعة "أزول" ليكون الاختتام يوم السبت 28 فيفري بعرض موسيقي للفنان محمد الصياح تحت عنوان "تونسيات من التراث"، مشيرا الى ان هذه التظاهرة الثقافية تهدف الى إحياء وتنشيط المدينة خلال شهر رمضان والاستجابة لتطلعات الجمهور.كما يتضمن المهرجان أنشطة موجهة للأطفال تتمثل في ورشات متنوعة منها ورشة البراعة اليدوية تندرج ضمن محور مقاومة المخدرات وذلك تحت شعار "رمضان بلا إدمان" تأطير الأستاذة سمر الوائلي، وورشة في الفن التشكيلي ضمن محور السلامة المرورية تحت شعار "رمضان آمن" تأطير الأستاذ سامي عمامي وورشة في الكتابة الإبداعية ضمن محور السلوكات المحفوفة بالمخاطر تحت شعار "حروف وعبر" تأطير الأستاذ محمد العربي.