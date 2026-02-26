Babnet   Latest update 18:05 Tunis

المحكمة الابتدائية بقابس ترفض وقف نشاط الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662938fae7a553.68953391_efinlojqmgkph.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 16:28 قراءة: 1 د, 19 ث
      
أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس، الخميس، حكمها في القضية الاستعجالية المرفوعة للحصول على وقف فوري لنشاط الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، ورفضت طلب الوقف، لعدم ثبوت الضرر، وفق ما أعلن عنه حراك "أوقفوا التلوث"، على حسابه على شبكة التواصل فايسبوك.

وتمّ رفع القضية، التي تم تأجيل الحكم فيها عدّة مرات، إلى القضاء، من قبل الفرع الجهوي للمحامين بقابس، أواخر أكتوبر 2025، بهدف إنهاء نشاط الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، بالتوازي مع تحرك شعبي، طالب بتفكيك هذه الوحدات.

أخبار ذات صلة:
ابتدائية قابس ترفض طلب إيقاف نشاط الوحدات الملوثة...

وكان حراك "أوقفوا التلوّث بقابس"، قد أشار سابقا إلى أن هذه التحركات بدأت منذ أفريل 2025، أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس العاصمة، ثم في 23 ماي 2025 أمام مقر ولاية قابس، وعقب المجلس الوزاري، المنعقد بتاريخ 5 مارس 2025، الذي اتخذ سلسلة من القرارات، وتخلّى ضمنيا عن قرار تفكيك هذه الوحدات، المتخذ منذ جوان 2017، من خلال مضاعفة الإنتاج المرتبط بتحويل الفوسفاط، وإنشاء صناعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وسحب الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.


وبلغ الوضع ذروته خلال أكتوبر 2025، في أعقاب التسربات الغازية غير العادية والخطرة المتأتية من المجمع الكيميائي، والتي تسببت في أكثر من 300 حالة اختناق بين التلاميذ والأطفال.

وأفاد الحراك "تتواصل الأزمة البيئية في قابس منذ 53 سنة، ممّا يعيق التنمية ويدمر أسس الحياة الكريمة في منطقة ذات خصائص فريدة. لقد دمرت الصناعة الكيميائية خليج قابس، حيث قضت على 93 بالمائة من التنوّع البيولوجي البحري وأثرت سلبا على الواحة البحرية الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى استنزاف الموارد المائية وتدهور صحّة السكان وانتشار الأمراض الخطيرة".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324322

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-10
22°-11
23°-11
21°-11
20°-12
  • Avoirs en devises 25399,1
  • (26/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37496 DT
  • (26/02)
  • 1 $ = 2,88387 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>