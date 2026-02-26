وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية: اللجنة الوطنية لإسناد الإمتيازات تصادق على إستثمارات بولاية نابل بقيمة 19 مليون دينار

صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الإمتيازات، خلال إجتماعها الثاني لسنة 2026، الخميس،على استثمارات بولاية نابل بقيمة 19 مليون دينار.وتتعلق هذه الإستثمارات، وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، بقطاع الخدمات الفلاحية والصيد البحري وتربية الأحياء المائية.كما صادقت اللجنة على إسناد خمسة قروض عقارية لباعثين شبان لأجل إقتناء أراض فلاحية على مساحة جملية تناهز 59،9 هكتارات بولايات سيدي بوزيد، والقصرين، بقيمة جملية في حدود 884،6 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية.