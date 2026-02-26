Babnet   Latest update 19:17 Tunis

وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية: اللجنة الوطنية لإسناد الإمتيازات تصادق على إستثمارات بولاية نابل بقيمة 19 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/apia.jpg>
Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 18:45
      
صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الإمتيازات، خلال إجتماعها الثاني لسنة 2026، الخميس،على استثمارات بولاية نابل بقيمة 19 مليون دينار.
 
وتتعلق هذه الإستثمارات، وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، بقطاع الخدمات الفلاحية والصيد البحري وتربية الأحياء المائية.


كما صادقت اللجنة على إسناد خمسة قروض عقارية لباعثين شبان لأجل إقتناء أراض فلاحية على مساحة جملية تناهز 59،9 هكتارات بولايات سيدي بوزيد، والقصرين، بقيمة جملية في حدود 884،6 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية.
Babnet

Latest update 19:17 Tunis

