الخطوط التونسية تسترجع طائرة A330 بعد حجز دام تسعة أشهر… مع الإبقاء على حجز المحركات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a33a7997a91.76099300_gepjnkmfilhoq.jpg width=100 align=left border=0>
Olivier CABARET, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons
Publié le Mercredi 28 Janvier 2026
      
أمرت محكمة الاستئناف بمدينة Bourges الفرنسية برفع الحجز التحفظي عن طائرة إيرباص A330 تابعة للخطوط التونسية كانت متوقفة عن العمل منذ ماي 2025 بمطار شاتورو، مع الإبقاء في المقابل على حجز محركين من طراز رولز-رويس ترنت مملوكين للناقلة التونسية، وذلك وفق حكم صدر في ديسمبر الماضي.

ويأتي هذا القرار على خلفية نزاع قضائي بين الخطوط التونسية، ووحدتها للصيانة Tunisair Technics، وشركة Lone Star Group Ltd المختصة في خدمات صيانة الطائرات، التي تطالب بسداد فواتير غير مدفوعة تتعلق بعقود مبرمة سنة 2018 لصيانة ستة محركات من طراز CFM56.

وفي ماي 2025، تحصّلت شركة Lone Star على إذن قضائي بفرض عدة حجوزات تحفظية لضمان مستحقاتها، من بينها حجز طائرة إيرباص A330 المسجلة تحت الرمز TS-IFM، والتي كانت تخضع لأعمال صيانة بفرنسا، إضافة إلى حجز محركين من طراز Rolls-Royce Trent 772B-60 يحملان الرقمين التسلسليين 42702 و42586، وذلك بمقر شركة Vallair Industry في شاتورو.


وفي قرارها الصادر بتاريخ 12 ديسمبر، اعتبرت محكمة الاستئناف أن مطالبة شركة Lone Star تبدو «قائمة من حيث المبدأ»، وقدّرت قيمتها بـ 18,7 مليون دولار بعد خصم المبالغ التي تم دفعها، معتبرة كذلك أن الوضعية المالية للخطوط التونسية تبرر المخاوف المتعلقة باسترجاع المستحقات.

غير أن المحكمة رأت أن حجز طائرة A330 لا يستجيب للشروط الصارمة المنصوص عليها في قانون النقل الفرنسي، باعتبار أن النزاع لا يتعلق بشراء أو صيانة أو تشغيل تلك الطائرة بعينها، خاصة وأنها مزودة بمحركات رولز-رويس مختلفة عن تلك موضوع الخلاف.

وفي المقابل، أقرّت المحكمة الإبقاء على الحجز التحفظي للمحركين، معتبرة أنهما يشكلان أصولًا مستقلة عن الطائرة المحجوزة، ولا يشملهما النظام الحمائي المطبق على الطائرات المستعملة في النقل العمومي. كما لاحظ القضاة أن المحركين المحجوزين لا يخصان طائرة TS-IFM، وأن محضر حجز الطائرة لم يتضمن أي إشارة إلى نزع محركاتها.

وقضت المحكمة أيضًا بإلزام شركة Lone Star بدفع تعويض مالي قدره 5,31 ملايين يورو (نحو 5,8 ملايين دولار) لفائدة الخطوط التونسية، جراء الخسائر المالية الناتجة عن التوقف المطول للطائرة، والذي اضطر الشركة إلى استئجار طائرات بديلة لضمان استمرارية نشاطها. في المقابل، تم رفض مطالب التعويض المعنوي والخطية المدنية.

كما ألزمت المحكمة شركة Lone Star بتحمل مصاريف الاستئناف ودفع مصاريف قانونية إضافية لفائدة الخطوط التونسية وTunisair Technics.

ويضع هذا الحكم حدًا لأكثر من تسعة أشهر من توقّف الطائرة. ومن المنتظر أن يخفف استرجاع طائرة A330 من الضغوط التشغيلية على الخطوط التونسية، التي حُرمت من إحدى طائرتيها عريضتي البدن. ولضمان تشغيل الخطوط ذات الكثافة العالية، وخطها العابر للأطلسي، إضافة إلى موسم الحج السنوي، اضطرت الشركة خلال الفترة الماضية إلى الاعتماد على عقود إيجار شامل مؤقتة (Wet Lease) من عدة شركات، من بينها EuroAtlantic Airways (طائرة B767)، وPrivilege Style (طائرات B777 وA330)، وHiSky (A330-200)، وUSC (A340-300).
المصدر : Newsaero
