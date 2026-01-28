الخطوط التونسية تسترجع طائرة A330 بعد حجز دام تسعة أشهر… مع الإبقاء على حجز المحركات

أمرتبرفع الحجز التحفظي عن طائرةتابعة للخطوط التونسية كانت متوقفة عن العمل منذ ماي 2025 بمطار، مع الإبقاء في المقابل على حجزمملوكين للناقلة التونسية، وذلك وفق حكم صدر في ديسمبر الماضي.ويأتي هذا القرار على خلفية نزاع قضائي بين الخطوط التونسية، ووحدتها للصيانة، وشركةالمختصة في خدمات صيانة الطائرات، التي تطالب بسداد فواتير غير مدفوعة تتعلق بعقود مبرمة سنة 2018 لصيانة ستة محركات من طرازوفي ماي 2025، تحصّلت شركة Lone Star على إذن قضائي بفرض عدة حجوزات تحفظية لضمان مستحقاتها، من بينها حجز طائرةالمسجلة تحت الرمز، والتي كانت تخضع لأعمال صيانة بفرنسا، إضافة إلى حجز محركين من طرازيحملان الرقمين التسلسليين، وذلك بمقر شركةفي شاتورو.وفي قرارها الصادر بتاريخ 12 ديسمبر، اعتبرت محكمة الاستئناف أن مطالبة شركة Lone Star تبدو «قائمة من حيث المبدأ»، وقدّرت قيمتها بـبعد خصم المبالغ التي تم دفعها، معتبرة كذلك أن الوضعية المالية للخطوط التونسية تبرر المخاوف المتعلقة باسترجاع المستحقات.غير أن المحكمة رأت أنلا يستجيب للشروط الصارمة المنصوص عليها في، باعتبار أن النزاع لا يتعلق بشراء أو صيانة أو تشغيل تلك الطائرة بعينها، خاصة وأنها مزودة بمحركاتمختلفة عن تلك موضوع الخلاف.وفي المقابل، أقرّت المحكمة، معتبرة أنهما يشكلان أصولًا مستقلة عن الطائرة المحجوزة، ولا يشملهما النظام الحمائي المطبق على الطائرات المستعملة في النقل العمومي. كما لاحظ القضاة أن المحركين المحجوزين لا يخصان طائرة، وأن محضر حجز الطائرة لم يتضمن أي إشارة إلى نزع محركاتها.وقضت المحكمة أيضًا بإلزام شركة Lone Star بدفع(نحو) لفائدة الخطوط التونسية، جراء الخسائر المالية الناتجة عن التوقف المطول للطائرة، والذي اضطر الشركة إلىلضمان استمرارية نشاطها. في المقابل، تم رفض مطالب التعويض المعنوي والخطية المدنية.كما ألزمت المحكمة شركة Lone Star بتحملودفعلفائدة الخطوط التونسية وTunisair Technics.ويضع هذا الحكم حدًا لأكثر من. ومن المنتظر أن يخفف استرجاع طائرةمن الضغوط التشغيلية على الخطوط التونسية، التي حُرمت من إحدى طائرتيها عريضتي البدن. ولضمان تشغيل الخطوط ذات الكثافة العالية، وخطها العابر للأطلسي، إضافة إلى موسم الحج السنوي، اضطرت الشركة خلال الفترة الماضية إلى الاعتماد علىمن عدة شركات، من بينها(طائرة B767)، و(طائرات B777 وA330)، و(A330-200)، و(A340-300).المصدر : Newsaero