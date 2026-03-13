Dans un mois, jour pour jour, une délégation tunisienne de haut niveau — conduite par leet le— prendra l’avion pourafin de participer aux réunions de printemps duet de la, prévues du. Ces rencontres annuelles, connues sous le nom de, rassemblent leset grands décideurs financiers du monde entier pour débattre des équilibres de l’Rien d’exceptionnel, en apparence. Pourtant, dans le cas tunisien, ce déplacement soulève une question simple mais lourde de sens :Car au-delà du protocole et de la routine diplomatique, la mission s’annonce délicate. Elle devrait mobiliser pendant près deune délégation élargie —et— pour un coût total qui pourrait frôler. Dans un pays où chaqueest disputé, l’interrogation sur la pertinence d’un tel déplacement n’est pas anodine. Ledoit trouver unepour couvrir la hausse des coûts de l’Depuis plus de, les discussions entreet leautour d’un programme de prêt desont dans l’impasse. L’institution internationale continue de conditionner son soutien à une série deetMais ces réformes restent. Dans un contexte de, deet de, leur mise en œuvre pourrait provoquer desLe gouvernement tunisien oscille donc entre: maintenir un dialogue avec lestout en dénonçant publiquement leurs «».Ce grand écart politique constitue le décor dans lequel se prépare laPourtant, malgré ce climat de défiance, lane peut pas se permettre de rompre le dialogue. Dans l’architecture financière mondiale, lejoue un rôle déterminant. Son jugement influence directement laet conditionne souvent l’accès auxAutrement dit, même sans accord financier immédiat, la relation avec lereste unpour leset lesLa délégation tunisienne se rendra donc àavec plusieursLe premier est de maintenir unavec le. Il ne s’agira pas forcément de conclure un accord dans l’immédiat, mais d’éviter unequi pourrait isoler davantage le pays sur lesLe deuxième objectif concerne la. Les réunions de printemps ne sont pas seulement des; elles constituent aussi un espace dense deentreet représentants des. Pour la, ces discussions peuvent permettre de solliciter desauprès deDans un monde où laest fragile, leset lescomptent souvent autant que lesUn troisième objectif sera probablement de plaider la. Les autorités chercheront à convaincre leurs interlocuteurs que les difficultés du pays ne relèvent pas seulement de, mais aussi deLarenforce en effet les fragilités du pays. Lesqui secouent l’, leet lealimentent une. Pour une économie importatrice decomme la, cette hausse agit comme unsur leet sur laChaque hausse duse traduit mécaniquement par unet par uneDans ce contexte, lacherchera probablement à convaincre ses partenaires que certainesdoivent être mises en œuvre de manière plusCar plusieurs dossiers restent particulièrement. La, par exemple, devient politiquement risquée lorsque les. De même, la— souvent déficitaires — soulève desLa stratégie tunisienne pourrait donc consister à, en promettant desplutôt qu’unParallèlement, certains dossiers devront être clairement. Lereste une. Ladoit sécuriser lespour honorer seset maintenir leLaconstitue un second enjeu majeur. Unepourrait aggraver leset mettre sous pression lesEnfin, un troisième enjeu concerne la. Dans l’univers des, l’compte presque autant que les. La présence d’unepermet au moins de montrer que le pays restedans lesD’où la: fallait-il vraiment se rendre àLa réponse n’est pas évidente. D’un côté, lepeut paraître difficile à justifier dans un contexte de. De l’autre, l’serait probablement interprétée comme unou dePour un pays dépendant des, resterdans lesconstitue presque uneLa mission tunisienne àne produira peut-être pas d’. Mais elle s’inscrit dans une logique plus: celle d’unevisant à éviter l’Car dans l’, une vérité demeure implacable : lase proclame, mais lase négocie. Ladoitet expliquer lesà l’. Lesdoivent poser leset proposer des, le cas échéant…