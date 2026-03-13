Spring Meetings du FMI (13–18 avril) : la Tunisie devra-t-elle participer et pourquoi ?
MOKTAR LAMARI, Ph.D
E4T
Dans un mois, jour pour jour, une délégation tunisienne de haut niveau — conduite par le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et le ministre de l’Économie — prendra l’avion pour Washington afin de participer aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, prévues du 13 au 18 avril. Ces rencontres annuelles, connues sous le nom de Spring Meetings, rassemblent les ministres des finances, gouverneurs de banques centrales et grands décideurs financiers du monde entier pour débattre des équilibres de l’économie mondiale.
Rien d’exceptionnel, en apparence. Pourtant, dans le cas tunisien, ce déplacement soulève une question simple mais lourde de sens : pourquoi se rendre à Washington à grands frais alors que les relations avec le FMI sont au point mort ?
Car au-delà du protocole et de la routine diplomatique, la mission s’annonce délicate. Elle devrait mobiliser pendant près de dix jours une délégation élargie — ministre, gouverneur, ambassadeurs, conseillers, experts et diplomates — pour un coût total qui pourrait frôler 500 mille $US (pour dix jours). Dans un pays où chaque dinar public est disputé, l’interrogation sur la pertinence d’un tel déplacement n’est pas anodine. Le Budget de l’État doit trouver une dizaine de milliards de dinars pour couvrir la hausse des coûts de l’énergie (pétrole, gaz notamment).
Depuis plus de deux ans, les discussions entre Tunis et le FMI autour d’un programme de prêt de 2 milliards de $ sont dans l’impasse. L’institution internationale continue de conditionner son soutien à une série de réformes structurelles : réduction progressive des subventions énergétiques, restructuration des entreprises publiques déficitaires et maîtrise de la masse salariale de l’État.
Mais ces réformes restent politiquement explosives. Dans un contexte de stagnation économique, de chômage élevé et de pouvoir d’achat en recul, leur mise en œuvre pourrait provoquer des tensions sociales majeures.
Le gouvernement tunisien oscille donc entre deux lignes contradictoires : maintenir un dialogue avec les institutions financières internationales tout en dénonçant publiquement leurs « diktats ».
Ce grand écart politique constitue le décor dans lequel se prépare la mission de Washington.
Pourtant, malgré ce climat de défiance, la Tunisie ne peut pas se permettre de rompre le dialogue. Dans l’architecture financière mondiale, le FMI joue un rôle déterminant. Son jugement influence directement la perception du risque souverain et conditionne souvent l’accès aux financements internationaux.
Autrement dit, même sans accord financier immédiat, la relation avec le FMI reste un signal clé pour les investisseurs et les partenaires bilatéraux.
La délégation tunisienne se rendra donc à Washington avec plusieurs objectifs implicites.
Le premier est de maintenir un canal de communication ouvert avec le FMI. Il ne s’agira pas forcément de conclure un accord dans l’immédiat, mais d’éviter une rupture qui pourrait isoler davantage le pays sur les marchés financiers.
Le deuxième objectif concerne la diplomatie bilatérale. Les réunions de printemps ne sont pas seulement des conférences officielles ; elles constituent aussi un espace dense de rencontres informelles entre ministres, gouverneurs et représentants des grandes institutions financières. Pour la Tunisie, ces discussions peuvent permettre de solliciter des appuis financiers ou politiques auprès de partenaires stratégiques.
Dans un monde où la confiance financière est fragile, les couloirs et les réunions parallèles comptent souvent autant que les sessions officielles.
Un troisième objectif sera probablement de plaider la situation particulière de l’économie tunisienne. Les autorités chercheront à convaincre leurs interlocuteurs que les difficultés du pays ne relèvent pas seulement de déséquilibres internes, mais aussi de chocs externes.
La conjoncture internationale renforce en effet les fragilités du pays. Les tensions militaires qui secouent l’Iran, le Golfe persique et le Liban alimentent une flambée des prix de l’énergie. Pour une économie importatrice de pétrole comme la Tunisie, cette hausse agit comme un choc direct sur le budget de l’État et sur la balance commerciale.
Chaque hausse du baril se traduit mécaniquement par un alourdissement du déficit énergétique et par une pression accrue sur les finances publiques.
Dans ce contexte, la Tunisie cherchera probablement à convaincre ses partenaires que certaines réformes exigées par le FMI doivent être mises en œuvre de manière plus graduelle.
Car plusieurs dossiers restent particulièrement sensibles. La réforme des subventions énergétiques, par exemple, devient politiquement risquée lorsque les prix internationaux flambent. De même, la restructuration des entreprises publiques — souvent déficitaires — soulève des questions sociales et syndicales explosives.
La stratégie tunisienne pourrait donc consister à gagner du temps, en promettant des trajectoires de réforme progressives plutôt qu’un ajustement brutal.
Parallèlement, certains dossiers devront être clairement priorisés. Le financement du budget à court terme reste une priorité absolue. La Tunisie doit sécuriser les ressources nécessaires pour honorer ses engagements financiers et maintenir le fonctionnement de l’État.
La question énergétique constitue un second enjeu majeur. Une hausse durable du pétrole pourrait aggraver les déséquilibres extérieurs et mettre sous pression les réserves de change.
Enfin, un troisième enjeu concerne la crédibilité financière du pays. Dans l’univers des marchés, l’image compte presque autant que les chiffres. La présence d’une délégation tunisienne à Washington permet au moins de montrer que le pays reste engagé dans les discussions internationales.
D’où la question finale : fallait-il vraiment se rendre à Washington ?
La réponse n’est pas évidente. D’un côté, le coût du déplacement peut paraître difficile à justifier dans un contexte de rigueur budgétaire. De l’autre, l’absence serait probablement interprétée comme un signe d’isolement ou de retrait diplomatique.
Pour un pays dépendant des financements extérieurs, rester visible dans les forums financiers internationaux constitue presque une nécessité.
La mission tunisienne à Washington ne produira peut-être pas d’annonces spectaculaires. Mais elle s’inscrit dans une logique plus discrète : celle d’une diplomatie économique visant à éviter l’isolement financier.
Car dans l’économie mondiale, une vérité demeure implacable : la souveraineté politique se proclame, mais la solvabilité financière se négocie. La Banque centrale de Tunisie doit communiquer et expliquer les enjeux à l’opinion publique. Les médias doivent poser les questions et proposer des éléments de réponses, le cas échéant…
E4T
Dans un mois, jour pour jour, une délégation tunisienne de haut niveau — conduite par le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et le ministre de l’Économie — prendra l’avion pour Washington afin de participer aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, prévues du 13 au 18 avril. Ces rencontres annuelles, connues sous le nom de Spring Meetings, rassemblent les ministres des finances, gouverneurs de banques centrales et grands décideurs financiers du monde entier pour débattre des équilibres de l’économie mondiale.
Rien d’exceptionnel, en apparence. Pourtant, dans le cas tunisien, ce déplacement soulève une question simple mais lourde de sens : pourquoi se rendre à Washington à grands frais alors que les relations avec le FMI sont au point mort ?
Car au-delà du protocole et de la routine diplomatique, la mission s’annonce délicate. Elle devrait mobiliser pendant près de dix jours une délégation élargie — ministre, gouverneur, ambassadeurs, conseillers, experts et diplomates — pour un coût total qui pourrait frôler 500 mille $US (pour dix jours). Dans un pays où chaque dinar public est disputé, l’interrogation sur la pertinence d’un tel déplacement n’est pas anodine. Le Budget de l’État doit trouver une dizaine de milliards de dinars pour couvrir la hausse des coûts de l’énergie (pétrole, gaz notamment).
Depuis plus de deux ans, les discussions entre Tunis et le FMI autour d’un programme de prêt de 2 milliards de $ sont dans l’impasse. L’institution internationale continue de conditionner son soutien à une série de réformes structurelles : réduction progressive des subventions énergétiques, restructuration des entreprises publiques déficitaires et maîtrise de la masse salariale de l’État.
Mais ces réformes restent politiquement explosives. Dans un contexte de stagnation économique, de chômage élevé et de pouvoir d’achat en recul, leur mise en œuvre pourrait provoquer des tensions sociales majeures.
Le gouvernement tunisien oscille donc entre deux lignes contradictoires : maintenir un dialogue avec les institutions financières internationales tout en dénonçant publiquement leurs « diktats ».
Ce grand écart politique constitue le décor dans lequel se prépare la mission de Washington.
Pourtant, malgré ce climat de défiance, la Tunisie ne peut pas se permettre de rompre le dialogue. Dans l’architecture financière mondiale, le FMI joue un rôle déterminant. Son jugement influence directement la perception du risque souverain et conditionne souvent l’accès aux financements internationaux.
Autrement dit, même sans accord financier immédiat, la relation avec le FMI reste un signal clé pour les investisseurs et les partenaires bilatéraux.
La délégation tunisienne se rendra donc à Washington avec plusieurs objectifs implicites.
Le premier est de maintenir un canal de communication ouvert avec le FMI. Il ne s’agira pas forcément de conclure un accord dans l’immédiat, mais d’éviter une rupture qui pourrait isoler davantage le pays sur les marchés financiers.
Le deuxième objectif concerne la diplomatie bilatérale. Les réunions de printemps ne sont pas seulement des conférences officielles ; elles constituent aussi un espace dense de rencontres informelles entre ministres, gouverneurs et représentants des grandes institutions financières. Pour la Tunisie, ces discussions peuvent permettre de solliciter des appuis financiers ou politiques auprès de partenaires stratégiques.
Dans un monde où la confiance financière est fragile, les couloirs et les réunions parallèles comptent souvent autant que les sessions officielles.
Un troisième objectif sera probablement de plaider la situation particulière de l’économie tunisienne. Les autorités chercheront à convaincre leurs interlocuteurs que les difficultés du pays ne relèvent pas seulement de déséquilibres internes, mais aussi de chocs externes.
La conjoncture internationale renforce en effet les fragilités du pays. Les tensions militaires qui secouent l’Iran, le Golfe persique et le Liban alimentent une flambée des prix de l’énergie. Pour une économie importatrice de pétrole comme la Tunisie, cette hausse agit comme un choc direct sur le budget de l’État et sur la balance commerciale.
Chaque hausse du baril se traduit mécaniquement par un alourdissement du déficit énergétique et par une pression accrue sur les finances publiques.
Dans ce contexte, la Tunisie cherchera probablement à convaincre ses partenaires que certaines réformes exigées par le FMI doivent être mises en œuvre de manière plus graduelle.
Car plusieurs dossiers restent particulièrement sensibles. La réforme des subventions énergétiques, par exemple, devient politiquement risquée lorsque les prix internationaux flambent. De même, la restructuration des entreprises publiques — souvent déficitaires — soulève des questions sociales et syndicales explosives.
La stratégie tunisienne pourrait donc consister à gagner du temps, en promettant des trajectoires de réforme progressives plutôt qu’un ajustement brutal.
Parallèlement, certains dossiers devront être clairement priorisés. Le financement du budget à court terme reste une priorité absolue. La Tunisie doit sécuriser les ressources nécessaires pour honorer ses engagements financiers et maintenir le fonctionnement de l’État.
La question énergétique constitue un second enjeu majeur. Une hausse durable du pétrole pourrait aggraver les déséquilibres extérieurs et mettre sous pression les réserves de change.
Enfin, un troisième enjeu concerne la crédibilité financière du pays. Dans l’univers des marchés, l’image compte presque autant que les chiffres. La présence d’une délégation tunisienne à Washington permet au moins de montrer que le pays reste engagé dans les discussions internationales.
D’où la question finale : fallait-il vraiment se rendre à Washington ?
La réponse n’est pas évidente. D’un côté, le coût du déplacement peut paraître difficile à justifier dans un contexte de rigueur budgétaire. De l’autre, l’absence serait probablement interprétée comme un signe d’isolement ou de retrait diplomatique.
Pour un pays dépendant des financements extérieurs, rester visible dans les forums financiers internationaux constitue presque une nécessité.
La mission tunisienne à Washington ne produira peut-être pas d’annonces spectaculaires. Mais elle s’inscrit dans une logique plus discrète : celle d’une diplomatie économique visant à éviter l’isolement financier.
Car dans l’économie mondiale, une vérité demeure implacable : la souveraineté politique se proclame, mais la solvabilité financière se négocie. La Banque centrale de Tunisie doit communiquer et expliquer les enjeux à l’opinion publique. Les médias doivent poser les questions et proposer des éléments de réponses, le cas échéant…
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