الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب بعد الجولة 23

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ad85fb58f162.42320470_joqmpgfnihelk.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 15:21 قراءة: 2 د, 37 ث
      

دارت نهاية الأسبوع مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي شهدت مواصلة الترجي الرياضي تصدره للترتيب، مع اشتداد المنافسة في المراكز الأولى.


نتائج مباريات الأحد

* الملعب التونسي 1 – 1 النجم الساحلي
أهداف: بوبكر جونيور كامارا (17) / نزار الشميسي (87)


* الشبيبة القيروانية 1 – 2 النادي البنزرتي
أهداف: أمين الزايري (7) / محمد أمين علالة (44) وإبراهيما سيسوكو (79 ض.ج)

* اتحاد بن قردان 0 – 1 النادي الإفريقي
هدف: غيث الزعلوني (90+11 ض.ج)

نتائج مباريات السبت

* الترجي الرياضي 1 – 0 مستقبل المرسى
هدف: حمزة الجلاصي (10 ض.ج)

* الاتحاد المنستيري 0 – 1 النادي الصفاقسي
هدف: إيمانويل أوغبولو (87)
(توقفت المباراة في الدقيقة 90+2 بقرار من الحكم خالد قويدر)

* نجم المتلوي 0 – 0 الأولمبي الباجي

نتائج مباريات الجمعة

* مستقبل سليمان 1 – 0 الترجي الجرجيسي
هدف: أحمد بوعصيدة (69)

* مستقبل قابس 0 – 2 شبيبة العمران
أهداف: مصطفى السويسي (56) و(90+12)

الترتيب بعد الجولة 23

| الترتيب | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
| ------- | ----------------- | ------ | --- | --- | ----- | --- | -- | ---- |
| 1 | الترجي الرياضي | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 40 | 7 |
| 2 | النادي الإفريقي | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 34 | 8 |
| 3 | النادي الصفاقسي | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 | 11 |
| 4 | الملعب التونسي | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 8 |
| 5 | الاتحاد المنستيري | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 22 | 14 |
| 6 | النجم الساحلي | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 23 | 19 |
| 7 | شبيبة العمران | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 19 | 25 |
| 8 | نجم المتلوي | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 14 | 23 |
| 9 | النادي البنزرتي | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 14 | 21 |
| 10 | الترجي الجرجيسي | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 20 |
| 11 | مستقبل المرسى | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 20 | 25 |
| 12 | اتحاد بن قردان | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 14 | 20 |
| 13 | الأولمبي الباجي | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 11 | 31 |
| 14 | شبيبة القيروان | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 16 | 35 |
| 15 | مستقبل قابس | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 10 | 27 |
| 16 | مستقبل سليمان | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 10 | 25 |
