الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب بعد الجولة 23

نتائج مباريات الأحد



نتائج مباريات السبت



نتائج مباريات الجمعة



الترتيب بعد الجولة 23



دارت نهاية الأسبوع مباريات، والتي شهدت مواصلةتصدره للترتيب، مع اشتداد المنافسة في المراكز الأولى.أهداف: بوبكر جونيور كامارا (17) / نزار الشميسي (87)أهداف: أمين الزايري (7) / محمد أمين علالة (44) وإبراهيما سيسوكو (79 ض.ج)هدف: غيث الزعلوني (90+11 ض.ج)هدف: حمزة الجلاصي (10 ض.ج)هدف: إيمانويل أوغبولو (87)هدف: أحمد بوعصيدة (69)أهداف: مصطفى السويسي (56) و(90+12)| الترتيب | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه || ------- | ----------------- | ------ | --- | --- | ----- | --- | -- | ---- || 1 | الترجي الرياضي | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 40 | 7 || 2 | النادي الإفريقي | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 34 | 8 || 3 | النادي الصفاقسي | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 | 11 || 4 | الملعب التونسي | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 8 || 5 | الاتحاد المنستيري | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 22 | 14 || 6 | النجم الساحلي | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 23 | 19 || 7 | شبيبة العمران | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 19 | 25 || 8 | نجم المتلوي | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 14 | 23 || 9 | النادي البنزرتي | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 14 | 21 || 10 | الترجي الجرجيسي | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 20 || 11 | مستقبل المرسى | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 20 | 25 || 12 | اتحاد بن قردان | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 14 | 20 || 13 | الأولمبي الباجي | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 11 | 31 || 14 | شبيبة القيروان | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 16 | 35 || 15 | مستقبل قابس | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 10 | 27 || 16 | مستقبل سليمان | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 10 | 25 |