الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب بعد الجولة 23
دارت نهاية الأسبوع مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي شهدت مواصلة الترجي الرياضي تصدره للترتيب، مع اشتداد المنافسة في المراكز الأولى.
نتائج مباريات الأحد* الملعب التونسي 1 – 1 النجم الساحلي
أهداف: بوبكر جونيور كامارا (17) / نزار الشميسي (87)
* الشبيبة القيروانية 1 – 2 النادي البنزرتي
أهداف: أمين الزايري (7) / محمد أمين علالة (44) وإبراهيما سيسوكو (79 ض.ج)
* اتحاد بن قردان 0 – 1 النادي الإفريقي
هدف: غيث الزعلوني (90+11 ض.ج)
نتائج مباريات السبت* الترجي الرياضي 1 – 0 مستقبل المرسى
هدف: حمزة الجلاصي (10 ض.ج)
* الاتحاد المنستيري 0 – 1 النادي الصفاقسي
هدف: إيمانويل أوغبولو (87)
(توقفت المباراة في الدقيقة 90+2 بقرار من الحكم خالد قويدر)
* نجم المتلوي 0 – 0 الأولمبي الباجي
نتائج مباريات الجمعة* مستقبل سليمان 1 – 0 الترجي الجرجيسي
هدف: أحمد بوعصيدة (69)
* مستقبل قابس 0 – 2 شبيبة العمران
أهداف: مصطفى السويسي (56) و(90+12)
الترتيب بعد الجولة 23| الترتيب | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
| ------- | ----------------- | ------ | --- | --- | ----- | --- | -- | ---- |
| 1 | الترجي الرياضي | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 40 | 7 |
| 2 | النادي الإفريقي | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 34 | 8 |
| 3 | النادي الصفاقسي | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 | 11 |
| 4 | الملعب التونسي | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 8 |
| 5 | الاتحاد المنستيري | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 22 | 14 |
| 6 | النجم الساحلي | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 23 | 19 |
| 7 | شبيبة العمران | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 19 | 25 |
| 8 | نجم المتلوي | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 14 | 23 |
| 9 | النادي البنزرتي | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 14 | 21 |
| 10 | الترجي الجرجيسي | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 20 |
| 11 | مستقبل المرسى | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 20 | 25 |
| 12 | اتحاد بن قردان | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 14 | 20 |
| 13 | الأولمبي الباجي | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 11 | 31 |
| 14 | شبيبة القيروان | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 16 | 35 |
| 15 | مستقبل قابس | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 10 | 27 |
| 16 | مستقبل سليمان | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 10 | 25 |
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325019