منوبة: محمد الجبالي يلون أجواء منوبة بأصالة الاغنية التونسية، وسحر الطرب الشرقي

افتتحت مساء أمس الاحد بفضاء قبة النحاس التاريخي، الدورة 25 من مهرجان المدينة بمنوبة بصدح المقامات الشرقية وتنوّع الإيقاعات الأصيلة والوان الفنون الشرقية والطربية الاصيلة في عرض للفنان محمد الجبالي الذي اختارته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية للتمهيد لأربع سهرت أخرى متنوعة الاذواق الفنية والمتماشية والطابع الطربي الأصيل والصوفي والروحاني للمهرجان.وعبر جملة من اغانيه الخاصة، أعاد الجبالي الحضور الى بداياته وأشهر اغانيه، بمختلف الألوان والايقاعات التي ميزت صوته، واحتفى في الاختيارات التي قدمها بالنغمات التونسية، وحضر الإيقاع المحلي واللحن التراثي، في قوالب موسيقية أثرت أجواء الطرب وأثارت اهتمام الحضور.وبقدرة على التلاعب الصوتي بالمقامات، والانتقال بين النغمات والخامات الصوتية المختلفة، تدرّجت أجواء الطرب خلال السهرة التي استمرت ساعة ونصف من الإيقاعات التونسية إلى عمق الطرب الأصيل، بالنبش في مخزون الطرب التونسي والشرقي الأصيل، واعادة روائع ام كلثوم وعبد الحليم ووديع الصافي والهادي الجويني وعددا من عمالقة الفن الى الحياة بأداء حيّ أعاد بذاكرة الحضور الى فن الزمن الجميل، واحيا بداخلهم الحنين إلى الماضي.وتتواصل بقية سهرات المهرجان مساء الاثنين بعرض للفنانة الشابة اية دغنوج ثم تتوالى بقية السهرات المبرمجة مع الفنانة شهرزاد هلال التي عرفت بأدائها لمختلف القوالب الموسيقية والإرتجالات والابتهالات والعرض الصوفي الجديد والخاص بشهر رمضان للفنان عادل سلطان"ليك الطاعة"، وتختتم الدورة بعرض مجموعة "حوريات الطرب" بقيادة الفنانة مريم سلامة ومشاركة النجمة نبيهة كراولي .وتزامنت سهرة افتتاح مهرجان المدينة التي أشرف عليها والي الجهة والمندوبة الجهوية للشؤون الثقافية مساء يوم الاحد مع سهرتين في إطار برنامج مهرجان الأغنية التونسيّة احتضنهما سجن النساء بمنوبة بعرض للفنانة علياء بلعيد، والسجن المدني بالمرناقيّة بعرض للفنان منصف عبلة.كما تم تخصيص عرضين في إطار مهرجان المدينة، سيكون الأول بمركز رعاية المسنين مساء 13مارس2026 بعرض مجموعة الصفا للشيخ عبد الجواد محيسن ثم عرض ثان لمجموعة الفنان أحمد الماجري وذلك في إطار تظاهرة فوانيس جامعية بالمطعم الجامعي حسين الجزيري وبالتعاون مع المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بمنوبة.يشار الى ان كافة العروض المبرمجة بمهرجان المدينة تراوحت تذاكر الدخول اليها بين 10 و15 دينارا ماعدا سهرة الافتتاح التي كانت مجانية ولأصحاب الدعوات فقط، الامر الذي اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استغرب عدد من أبناء الجهة الاقتصار على الدعوات، وعدم برمجة معلوم كبقية السهرات والذي تسبب في حرمان الجمهور من الدخول .