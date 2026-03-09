Babnet   Latest update 22:10 Tunis

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية ضمن الموجة الـ31 من عملية "الوعد الصادق 4"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69af2bb2285ad8.52927842_enfhkqpoljmgi.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 21:21
      
أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الحادية والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4" باستخدام صواريخ فائقة الثقل ضد ما وصفه بمواقع أمريكية وإسرائيلية في المنطقة.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن القوات الجوفضائية التابعة له أطلقت صواريخ "قدر" و"خرمشهر" و"خيبر شكن" مستهدفة خمسة مواقع استراتيجية أمريكية، من بينها مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وقواعد عسكرية مرتبطة بإسرائيل في منطقتي تل أبيب وحيفا.


وأضاف البيان أن القوات البحرية للحرس الثوري نفذت أيضا عملية هجومية باستخدام طائرات مسيرة انتحارية وصواريخ كروز استهدفت قاعدة العديري الجوية الأمريكية.


وأكد الحرس الثوري أن العمليات تأتي في إطار استمرار الهجمات العسكرية، مشددا على أن الهجوم "لن يتوقف" وأن العمليات العسكرية ستتواصل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري أن الموجة الحادية والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4" أُهديت إلى القيادة العليا للقوات المسلحة الإيرانية آية الله مجتبى خامنئي، ونُفذت تحت شعار "لبيك يا خامنئي" باستخدام صواريخ فائقة الثقل ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية.

ويأتي ذلك مع دخول الحرب يومها العاشر، حيث تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ ضربات على أهداف داخل إيران، فيما ترد طهران بهجمات تستهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة.
