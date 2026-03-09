Babnet   Latest update 17:49 Tunis

خلف الحبتور يهاجم دعوة السيناتور ليندسي غراهام لمشاركة دول الخليج في الحرب ضد إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aee253e0f923.81873179_qjmepkgloihnf.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 16:03
      
وجّه الملياردير الإماراتي خلف الحبتور ردًا حادًا على السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بعد تصريحات دعا فيها دول الخليج إلى المشاركة بشكل مباشر في الحرب ضد إيران إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي منشور مطول نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد الحبتور رفضه القاطع لأي تورط خليجي في الصراع، معتبرا أن المنطقة تدفع ثمن قرارات متسرعة لم تستشر فيها الدول العربية، وأن الدعوات الأمريكية تخدم مصالح خارجية على حساب شعوب المنطقة.


دعوة أمريكية لتوسيع المشاركة في الحرب

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل عقب جلسة إحاطة سرية في الكونغرس، دعا خلالها دول الخليج إلى المشاركة "بشكل أكبر وأكثر مباشرة" في الهجمات على إيران إلى جانب واشنطن وتل أبيب.


واعتبر غراهام أن إيران أخطأت في حساباتها عندما استهدفت دولا مثل الكويت وقطر والسعودية، معتبرا أن ذلك سيدفع "الحلفاء العرب" إلى القتال بشكل أقوى.

كما شدد على أن الولايات المتحدة لن تقاتل وحدها في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بيع الأسلحة للدول الخليجية جزء من التحالف القائم.

وأضاف أن سقوط النظام الإيراني سيفتح "بوابة سلام" وسيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة، خصوصا في حال السيطرة على جزء كبير من احتياطيات النفط العالمية، معتبرا ذلك "كابوسا للصين" وسيجلب عائدات مالية ضخمة لواشنطن.

الحبتور: لسنا بحاجة إلى من ينقذنا

ورد الحبتور بلهجة قوية قائلا:
"نحن نعرف تماما لماذا نتعرض للضرب، ونعرف أيضا من أدخل المنطقة كلها في هذا التصعيد الخطير دون استشارة حلفائه".

وأضاف أن دول الخليج ليست بحاجة لمن يدعي أنه جاء لإنقاذها، مؤكدا أن القرارات الأمريكية المتسرعة هي التي دفعت المنطقة إلى حرب لم تكن شعوبها طرفا فيها.

وشدد على رفض التضحية بأرواح أبناء المنطقة، قائلا:
"لا شيء أغلى من حياة أبنائنا، ولا تحالف يستحق المخاطرة بها".

كما انتقد فكرة "الحماية الأمريكية" قائلا:
"نحن لا نحتاج إلى حمايتكم.. كل ما نريده منكم هو أن تبقوا أيديكم بعيدة عنا".

انتقاد تجارة السلاح والدوافع الاقتصادية

واعتبر الحبتور أن بيع الأسلحة ليس فضلا من الولايات المتحدة بل هو تجارة ضخمة، مؤكدا أن دول الخليج تنفق مليارات الدولارات لشراء هذه الأسلحة بينما تستفيد الصناعة العسكرية الأمريكية من الحروب.

كما أشار إلى تصريحات غراهام بشأن النفط والمكاسب المالية، معتبرا أنها تكشف الدوافع الحقيقية وراء الدعوة إلى الحرب.

اتهام بالدفاع عن مصالح إسرائيل

وفي ختام تصريحاته، قال الحبتور إن غراهام يدافع عن مصالح إسرائيل أكثر من دفاعه عن مصالح الشعب الأمريكي، مضيفا بسخرية أن تصريحاته قد توحي بأنه "عضو في الكنيست الإسرائيلي".

وأكد أن دول المنطقة تريد السلام والاستقرار، ولن تكون وقودا لصراعات الآخرين، مفضلة الدبلوماسية والحلول السياسية على الحرب.
