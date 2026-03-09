خلف الحبتور يهاجم دعوة السيناتور ليندسي غراهام لمشاركة دول الخليج في الحرب ضد إيران

دعوة أمريكية لتوسيع المشاركة في الحرب



الحبتور: لسنا بحاجة إلى من ينقذنا



انتقاد تجارة السلاح والدوافع الاقتصادية



اتهام بالدفاع عن مصالح إسرائيل



وجّهردًا حادًا علىبعد تصريحات دعا فيهاإلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.وفي منشور مطول نشره عبر حسابه على منصة، أكد الحبتور، معتبرا أن المنطقة تدفع ثمن، وأن الدعوات الأمريكية تخدموكان السيناتور الجمهوريقد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل عقب، دعا خلالها دول الخليج إلى المشاركةفي الهجمات على إيران إلى جانب واشنطن وتل أبيب.واعتبر غراهام أن إيرانعندما استهدفت دولا مثل، معتبرا أن ذلك سيدفعكما شدد على أن، مشيرا إلى أنوأضاف أنسيفتح "بوابة سلام" وسيحقق، خصوصا في حال السيطرة على جزء كبير من، معتبرا ذلكوسيجلبورد الحبتور بلهجة قوية قائلا:"نحن نعرف تماما لماذا نتعرض للضرب، ونعرف أيضا من أدخل المنطقة كلها في هذا التصعيد الخطير دون استشارة حلفائه".وأضاف أن، مؤكدا أنوشدد على رفض التضحية بأرواح أبناء المنطقة، قائلا:"لا شيء أغلى من حياة أبنائنا، ولا تحالف يستحق المخاطرة بها".كما انتقد فكرةقائلا:"نحن لا نحتاج إلى حمايتكم.. كل ما نريده منكم هو أن تبقوا أيديكم بعيدة عنا".واعتبر الحبتور أنبل هو، مؤكدا أن دول الخليجبينما تستفيدكما أشار إلى تصريحات غراهام بشأن، معتبرا أنها تكشفوفي ختام تصريحاته، قال الحبتور إن غراهام، مضيفا بسخرية أن تصريحاته قد توحي بأنهوأكد أن، ولن تكون، مفضلة