وفاة النائب صالح المباركي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ae90bad99692.16770537_hoqpflgminkje.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 10:18
      
توفي اليوم الإثنين 9 مارس 2026 النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة الكبارية من ولاية تونس صالح المباركي.

وكان المباركي قد ترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان وتم انتخاب رئاسة المجلس تحت اشرافه بصفته أكبر الاعضاء سنا في قائمة النواب.


وعلى إثر وفاة صالح المباركي قرّر مجلس نواب الشعب تأجيل جلسته العامة المخصصة اليوم لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات.


رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون
