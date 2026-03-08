جمعية الاقتصاديين التونسيين : الشحن الجوي قطاع لا يزال دون الاستغلال المطلوب في تونس

فجوة بين الإمكانيات الجيوستراتيجية والواقع اللوجستي





سرعة التبادلات أصبحت عاملا حاسما للتنافسية



تركيز تاريخي على نقل المسافرين



قطاع قادر على مقاومة الصدمات



تحديات هيكلية تعيق التطوير



مقترحات لتطوير القطاع



يمكن أن يمثلرافعة مهمة لتعزيز، بدل أن يظل مجرد نشاط نقل تكميلي. غير أن هذا القطاع ما يزالبسبب قيود تتعلق بالبنية التحتية والتنظيم، وفق تحليل نشرتهوتشير المذكرة التي حملت عنوان، والتي أعدتها الاقتصاديتان، إلى أن الاقتصاد التونسي يواجهففي الوقت الذي يعد فيهشرطًا أساسيا لتعزيز النمو والتنافسية ومقاومة الصدمات الخارجية، لا تزالويؤدي هذا الوضع إلى، وهو تباين يزداد وضوحًا في ظل التحولات العميقة التي تشهدهاوتؤكد الدراسة أنأصبحت عناصر أساسية فيوفي هذا السياق، قد يؤديإلى خسائر مستدامة في، وتراجع، إضافة إلى إضعافويرجع هذا الوضع، بحسب التحليل، إلى أن، وهو ما انعكس علىالتي ركزت بشكل كبير علىوبالتالي، تم التعامل معدون اعتمادوقد أدى هذا التوجه إلى، حيث صممت البنى التحتية للمطارات والإجراءات التشغيلية والنماذج الاقتصادية للمشغلين أساسًا لتلبية احتياجات نقل الركاب، ما جعلورغم أن، فإنه يركز، نظرا لارتباطه بمنتجات ذاتكما يدعم هذا القطاع، في علاقة وثيقة معوتشير التحليلات الاقتصادية للفترة الممتدة بينإلى أن، معمقارنة بنقل الركاب الذي يتسم بدرجة أعلى من الهشاشة.ويؤكد التحليل أنلا تعود إلى نقص الطلب أو غياب المزايا الجغرافية والاقتصادية، بل إلىوتشمل هذه القيود خصوصاويشير التحليل إلى أنيمر عبر عدة مسارات، من بينها:تجمع بين نقل الركاب والبضائع.ويرى معدّا الدراسة أن هذه المقاربة يمكن أن تجعل منضمن، بما يدعم