لاريجاني: جنود أمريكيون وقعوا في الأسر وواشنطن تقلل من خسائرها في الحرب

قصف قاعدة أمريكية في البحرين



أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن واشنطن تخفي العدد الحقيقي للخسائر البشرية في صفوف قواتها، مشيرا إلى أن عددا من الجنود الأمريكيين وقعوا في الأسر.وقال لاريجاني، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "سمعت أن جنودا أمريكيين قد تم أسرهم في دولة مجاورة".وأضاف: "(الأمريكيون) يروجون رواية مضلِلة تزعم أن خمسة أو ستة من الجنود الأمريكيين قد قُتلوا. ثمّ لا يلبثون، مع مرور الوقت، أن يرفعوا عدد القتلى تدريجيا، تحت ذرائع مختلفة، كحوادث عارضة أو وقائعَ مختلَقة".وأكد لاريجاني قائلا: "يجب أن يعلم الشعب الأمريكي حجم التكلفة المالية والبشرية الهائلة التي تكبدها جراء هذا القرار. وقد أقر الأمريكيون أنفسهم بأنهم تكبدوا خسائر أكبر في المنطقة في اليومين الخامس والسادس من الحرب".وفيما يتعلق بالمواقف الأخيرة للرئيس الأمريكي، قال لاريجاني: "حتى في التغريدة التي نشرها ترامب اليوم، زعم أن إيران تتمزق، مما يدل على أن هدفهم الرئيسي منذ البداية كان خلق الظروف لتفكك إيران".وتابع حديثه عن أخطاء أمريكا قائلا: "في رأيي، تكمن المشكلة الأهم للأمريكيين في أنهم لا يعرفون منطقة غرب آسيا، وخاصة إيران، معرفة صحيحة. إنهم يتوهمون أن الأنماط نفسها التي شهدوها في بعض الدول، مثل فنزويلا، يمكن أن تتكرر في إيران، بينما التفكير والظروف هنا مختلفة تماماً".وفي إشارة إلى مواقف المسؤولين الأمريكيين وحلفائهم، قال: "في الأيام الأخيرة، أوضح ترامب وحاشيته، وكذلك الصهاينة وبعض الجهات الفاعلة الإقليمية، أفكارهم وأهدافهم الرئيسية في خطاباتهم. وكان هدفهم الرئيسي في الواقع هو تفكيك إيران".وأضاف لاريجاني: "لم تكن قضيتهم مجرد إحداث تغيير طفيف في إيران، بل إن إسرائيل ترى أن مثل هذا الأمر لا معنى له على الإطلاق تجاه دولة بحجم إيران. كان هدفهم تفكيك إيران، وقضيتهم الرئيسية هي إيران نفسها".وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "منذ البداية، شنوا هجوما هائلا، بلغ ذروته باستشهاد الإمام خامنئي وعدد من قادته وأبنائه في القوات المسلحة. ومن الطبيعي في ظل هذه الظروف أن يسود البلاد حزن عميق، وفي الوقت نفسه روح ملحمية".تأتي هذه التصريحات بعد إعلان البنتاغون، في وقت سابق، مقتل 6 جنود أمريكيين وإصابة 18 آخرين منذ بداية الحرب في 28 فيفري، وسط استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.من جهة أخرى، أفادبأن إيرانتقع في منطقةبضواحي العاصمة البحرينية المنامة.وذكر بيان نقلته وسائل الإعلام الإيرانية أنوكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا فيعملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران استهدفت عددا من المدن الإيرانية، بحسب ما أعلنته واشنطن، التي بررت الهجوم بما وصفتهوأشارت تقارير إلى أن الضربات أسفرت عن، من بينهمفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذشملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، كما تحدثت تقارير إعلامية عن