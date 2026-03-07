Babnet   Latest update 22:47 Tunis

إيران تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى "تفكيك إيران"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac9d4c8670a1.80275588_jlipmhqkgfeon.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 22:47
      
فرانس 24 - اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني السبت أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان "تفكيك إيران"

وقال لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي سجلت مسبقا إن "هدفهما (...) كان تفكيك إيران من أساسها".


وأفاد لاريجاني بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تكرار سيناريو يحاكي ما حصل في فنزويلا، حيث تعاونت رئيستها بالوكالة ديلسي رودريغيز مع واشنطن تحت تهديد العنف بعد اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو.


واضاف "أعتقد أن المشكلة الأهم التي تواجه الأمريكيين هي عدم فهمهم للسياق في غرب آسيا، وخصوصا إيران. لقد تصوروا أن الوضع سيكون مثل فنزويلا، يشنون غارة ويسيطرون وينتهي الأمر. لكنهم وقعوا الآن في الفخ".

وحذّر لاريجاني مجدّدا من تحريض الأكراد الإيرانيين، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يؤيد شنّ مقاتلين أكراد إيرانيين هجوما على إيران.
وقال "لقد أبلغت القوات المسلحة هذه الجماعات (الأكراد) بوضوح: إذا ارتكبتم خطأ، فسوف نحاسبكم".

هذا، وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران في 28 شباط/فيفري الماضي أسفرت عن مقتل مرشدها الأعلى علي خامنئي، وأشعلت فتيل حرب في الشرق الأوسط.

وردت إيران بشن ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت إسرائيل، بالإضافة إلى المصالح الأمريكية في المنطقة، وخصوصا دول الخليج.
Latest update 22:47 Tunis

