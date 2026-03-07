Babnet   Latest update 17:55 Tunis

ترمب يتوعد بضربات أقوى وطهران تلوح بقصف أهداف جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac4f29556e39.74671581_kelinhojfmqgp.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 17:13
      
في اليوم الثامن من الحرب على إيران، واصلت إسرائيل هجماتها المكثفة على طهران ولبنان، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران ستتعرض اليوم لضربة قوية للغاية.

بدوره قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن بلاده لا توجد لديها عداوة مع دول المنطقة.


واعتذر بزشكيان لدول الجوار، وقال إن مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات على الدول المجاورة ما لم ينطلق منها هجوم على إيران. وأضاف بزشكيان: "يجب أن يعلم العدو أن أحلامه بشأن استسلامنا لن تتحقق."


وأعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية تحترم مصالح وسيادة الدول المجاورة، مضيفا أن القواعد العسكرية والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة ستتعرض لضربات مدمرة.

بالتوازي مع ذلك، واصل الحرس الثوري الإيراني تكثيف هجماته الصاروخية على مناطق داخل إسرائيل، بالتزامن مع هجمات صاروخية من حزب الله اللبناني.

وفي لبنان، قال حزب الله إن مقاتليه اشتبكوا مع قوة مشاة إسرائيلية في بلدة النبي شيت بالبقاع شرقي لبنان، بعد أن رصد تسلل 4 مروحيات إسرائيلية أنزلت قوة مشاة عند مثلث جرود بلدات يحفوفا الخريبة ومعربون.

وأكد مصدر عسكري لبناني، في تصريحات للجزيرة، أنه يجري التحقق من احتمال إنزال قوات إسرائيلية في بلدة النبي شيت شرقي لبنان، بعد سماع أصوات اشتباكات.
المصدر الجزيرة
