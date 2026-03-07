Babnet   Latest update 14:43 Tunis

التمديد في الاحتفاظ بصاحب ملهى ليلي مشهور على ذمة القطب القضائي لمكافحة الارهاب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61adde4caf01d8.96158745_kenhlmqpgijfo.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 14:39
      
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام اضافية بستّة أشخاص من ببنهم صاحب ملهى ليلي معروف بالحمامات.

وتشير المعطيات المتوفرة بأنه وعلى اثر متابعة من الادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع احدى الفرق الأمنية المركزية امكن ايقاف خمسة اشخاص اثر تفكيك شبكة خطيرة لترويج المخدرات وتهريب السيارات الفاخرة، ليتم حجز أسلحة نارية بحوزتهم ليتقرر احالة الملف على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب.


وبتواصل التحقيقات على صعيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة أمكن ايقاف شخصين آخرين من بينهما صاحب ملهى ليلي معروف ومشهور بالحمامات.


وأذن القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام اضافية بالموقوفين على معنى القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال الصادر في جويلية من سنة 2015
