الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة الـ23 من عملية "الوعد الصادق 4"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ab4cba6d09d6.51693316_kngplhjifqeom.jpg>
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 22:52
      
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان فجر السبت، تنفيذ الموجة الثالثة والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4" عبر هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف مواقع في إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

وأوضح الحرس الثوري أن الهجوم تم باستخدام صواريخ من الجيل الجديد تعمل بالوقود الصلب والسائل، مشيراً إلى أن العملية استهدفت عدداً من المواقع العسكرية والمنشآت المرتبطة بالدعم العسكري.


وذكر البيان أن من بين الأهداف مقرات للقوات الأمريكية في عدة قواعد عسكرية بالمنطقة، من بينها قاعدة الشيخ عيسى وقاعدة الجفير في البحرين، وقاعدة علي السالم شمال غرب الكويت، إضافة إلى قاعدة الأزرق الجوية في الأردن.


كما أفاد الحرس الثوري بأن الضربات شملت مراكز للتكنولوجيا المتقدمة ومراكز للأمن السيبراني ومراكز للدعم العسكري الإسرائيلي في منطقة بئر السبع.
الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
