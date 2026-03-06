بدر الدين القمودي يقدّم التعازي في السفارة الإيرانية بتونس
توجّه النائب بدر الدين القمودي إلى السفارة الإيرانية بتونس، حيث التقى السفير الإيراني لتقديم واجب العزاء في مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي.
ورافق القمودي خلال هذه الزيارة الناشط في المجتمع المدني المعز الحاج منصور، حيث عبّرا عن تعازيهما إثر حادثة الاغتيال التي طالت المرشد الإيراني.
ورافق القمودي خلال هذه الزيارة الناشط في المجتمع المدني المعز الحاج منصور، حيث عبّرا عن تعازيهما إثر حادثة الاغتيال التي طالت المرشد الإيراني.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324873