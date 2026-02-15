إيقاف ألفة الحامدي وإحالتها على النيابة

تمّ ليلة أمس السبت إيقاف، رئيسة حزب، وذلك على خلفية تصريحات منسوبة إليها تتعلّق بالمساس بأمن الدولة.وحسب المعطيات المتوفّرة، جرى إيقاف الحامدي بمطار، حيث تمّ إعلامها بأنّها محلّ تفتيش لفائدة جهات قضائية، وذلك لتنفيذ أحكام صادرة في حقّها.ومن المنتظر أن تُحال على النيابة المختصّة لاتخاذ ما يتعيّن من إجراءات قانونية في شأنها.وشغلت ألفة الحامدي منصب مديرة شركة الخطوط التونسية في مهمة لإصلاح وإعادة هيكلة الناقلة الوطنية في جانفي 2021، لكنها أقيلت من منصبها بعد أقل من شهرين فقط إثر خلافات مع الاتحاد العام التونسي للشغل.وأطلقت الحامدي حزب "الجمهورية الثالثة" وأصدرت بيانا أعلنت فيه عن "سلطة دستورية انتقالية" كبديل لنظام الحكم الحالي.