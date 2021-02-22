   Om Kalthoum - جدّدت حبك ليه  

اعفاء الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية من مهامها

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 08:47 قراءة: 2 د, 6 ث
وات - أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، صباح الاثنين، رسميّا،عن إعفاء، ألفة الحامدي، من مهامّها كرئيسة مديرة عامّة على رأس شركة الخطوط التونسيّة.

ويأتي الإعفاء الرسمي لمهام الحامدي ليضع حدّا لإشاعات تراوحت بين إعفاء الرئيسة المديرة العامّة وبين تكذيب الخبر، الذّي تناقلته عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أمس، الأحد، وأجواء مشحونة بين المسؤولة عن الخطوط التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل.


وتمّ، تبعا لذلك إلغاء الندوة الصحفيّة، التّي كان من المبرمج أن تعقدها، الحامدي، التّي تولّت مهامها على رأس الناقلة الوطنيّة مطلع العام 2021، في حدود الساعة الثامنة من صباح، الإثنين.


و أفاد وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، في تصريح لإذاعة شمس أف أم أنّه "قرّر إقالة الرئيسة المديرة العامّة للخطوط التونسيّة على خلفيّة خرقها لواجب التحفظ ونشرها لوثائق إداريّة على موقع التواصل الفايسبوك بما لا يتماشى ونواميس الدولة وتقاليدها" وفق ما أوردته وزارة النقل على صفحتها.

وأكّد شقشوق أنّ "القرار يأتي استجابة للمسؤوليّة الوزاريّة، التّي يتحملها ولا صحّة لكون اتخاذه تم بضغط من الاتحاد العام التونسي للشغل" معربا عن احترامه للاتحاد كمنظّمة وطنيّة لها تاريخها.

وتابع "إنّ أخطاء الرئيسة المديرة العامّة السابقة للخطوط التونسيّة قد تكرّرت بصفة غير مقبولة وغير مسؤولة واخرها عدم امتثالها لتعليمات سلطة الاشراف المتعلقة بوجوب حضورها في اجتماع مبرمج صباح، الإثنين، لمتابعة القرارات، التّي تمّ اتخاذها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الجمعة 19 فيفري 2021 والمتعلّق بايجاد حلول عاجلة لانقاذ كامل مجمع الخطوط التونسيّة، خاصّة الخطوط التونسيّة الفنية والتونسية للتموين وايضا المتعلق بالاعداد للاجتماع، الذي سينعقد مساء اليوم مع وزارة المالية للنظر في كيفية الحصول على المبالغ المالية، التّي تم اقرارها لفائدة الشركة، وفق المصدر ذاته.

وعاشت الناقلة، التّي تمرّ بأسوأ أزمة لها، أسبوعا حافلا بالأحداث أهمّها كان اقرار النقابات التابعة للناقلة الوطنية تنفيذ اضراب مفتوح بكافة المطارات اثر تولّي شركة "تاف" تونس، المستغلّة لمطار النفيضة الحمامات والمنستير/ الحبيب بورقيبة الدوليين بموجب لزمة، تنفيذ عقلة توقيفية تحفظيّة على الحسابات البنكيّة للخطوط التونسيّة قبل إعلان وزارة النقل واللوجيستيك، الجمعة 19 فيفري 2021 "عن الرفع الفوري لكل العقل التوقيفية على حسابات شركات مجمع الخطوط التونسية.
وتم رفع العقل إثر جلسة عقدها وزير النقل، معز شقشوق، مع مجمع الخطوط التونسية وديوان الطيران المدني والمطارات وشركة "تاف تونس"، والاعلان عن انطلاق التفاوض بين شركة "تاف تونس" ومجمع الخطوط التونسية لضبط مجمل الديون والإتفاق حول جدولة خلاصها. كما تم الاتفاق خلال الجلسة الى انطلاق التفاوض بين "تاف تونس" وديوان الطيران المدني والمطارات لضبط مبلغ المساهمات الاجتماعية للأعوان المستحقة والإتفاق بشأن خلاصها، والنظر في وضعية أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات الموضوعيين على ذمة "تاف تونس" على أن يتم توقيع الإتفاقيات المتعلقة بجدولة خلاص الديون المذكورة لكل الأطراف الحاضرة يوم 26 فيفري 2021.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


9 de 9 commentaires pour l'article 221022

Volcano  (Tunisia)  |Lundi 22 Février 2021 à 10h 35m |           

الاتحاد اقوى من الدولة
بربي حطولنا سي الطاهري والا سي سمير الشفي على راس الناقلة الوطنية خلينا نرى الابداء و الاقلاع

Titeuf  (Switzerland)  |Lundi 22 Février 2021 à 10h 35m |           
4800 employés pour 9 avions, chercher l'erreur. J'espère que ce nid à rats disparaîtra un jour à jamais pour le bien de la Tunisie.

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 22 Février 2021 à 09h 57m |           
بعد لقاء الحكومة واتحاد الخراب بدون حضورها، هذا القرار كان منتظرا، أما بالاستقالة أو بالاقالة
في هاته الفترة الحرجة التي تعيشها البلاد، الحكومة تحتاج لتهدئة المناخ، وليس هو الوقت المناسب للاصطدام مع اتحاد الخراب في ملف صعب وسياسي بامتياز مثل ملف تونس الجوية التي تشغّل ضعفي ما تشغّله "الملكية الجوية المغربية" رغم أضعاف عدد الطائرات لديها وأكثر من ضعف عدد الرّحلات؟؟؟

Devil  (France)  |Lundi 22 Février 2021 à 09h 51m |           
Etre demis de ses fonctions devient un honneur dans ce pays...

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 22 Février 2021 à 09h 46m |           
Quel gâchis ???

Par ailleurs, il est pertinent de rappeler qu'après quelques jours de sa nomination, elle avait annoncé qu'elle faisait appel à une commission composée d'experts étrangers pour faire des propositions afin de redresser TUNISAIR!!!
Et ça, c'était plus que limite, limite et rédhibitoire.

Adel22  (Tunisia)  |Lundi 22 Février 2021 à 09h 40m |           
وصلنا لمرحلة تأليه الطبوبي
لم يصلها بن علي في أوج قوته

Moutabe3  (Tunisia)  |Lundi 22 Février 2021 à 09h 12m |           
خسارة أن تقع إقالة السيدة ألفة الحامدي بهذه السرعة دون فسخ المجال أمامها للإستفادة من مؤهلاتها. يبدو أن ردها المتسرع و المتشنج على السيد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل من خلال المكتوب المتضمن لطلب تسبقة على انخراطات أعوان "تونس الجوية" كان سببا في ذلك. تلك بلادنا!!!!.

Amor2  (Switzerland)  |Lundi 22 Février 2021 à 09h 11m |           
بطبيعة الحال سوف يقيلونها بعد ان فضحتهم و كشفت عوراتهم و فسادهم و خمجهم ....
ان كان هذا القرار صادر عن رئاسة الحكومة .. فهو العار على المشيشي و على الاخشيدي على حد سواء ..
انشاء الله الذهاب نحو افلاس هاته الشركة المفلسة اصلا ...
هولاء الغربان يتمعشون الان من تحمل خزينة الدولة لخساراتهم.. لكن سوف لن يدوم هذا الحال للابد

Mnasser57  (Austria)  |Lundi 22 Février 2021 à 08h 54m |           
هاهي الدولة العميقة اشتغلت



En continu

Toutes les news

الاثنين 22 فيفري 2021 | 10 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:35 18:09 15:39 12:40 06:59 05:33
17°
 18° % 67 :الرطــوبة
تونــس 13°
7.72 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
18°-1317°-1217°-1017°-918°-9
  • Avoirs en devises
    22047,4

  • (19 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28836 DT        1$ =2,73542 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 fev)   1135,7 MDT