وفاة شخصين في المكنين جراء الأمطار الغزيرة

أكّد، المقدّم ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية،، جرّاء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها الجهة خلال الساعات الماضية.وأوضح المشري، في تصريح لإذاعة، أن الليلة الماضية كانت، حيث شملت التقلبات الجوية عدّة ولايات، وتم خلالهابكل من تونس الكبرى ونابل والمنستير، وهو ما يعكسوخطورة عالية.وبيّن أن وحدات الحماية المدنية نفّذتشملت ضخ المياه من المنازل، وإجلاء مواطنين عالقين، وإزالة سيارات جرفتها السيول، وتأمين عدد من الطرقات والمناطق المنخفضة، مؤكّدًا أن جميع وسائل الإنقاذ تم تسخيرها، مع تعزيز الفرق بوسائل إضافية من ولايات غير معنية مباشرة بالتقلبات الجوية.ودعا المقدّم خليل المشري المواطنين إلى، وتجنّب عبور الأودية أو الطرقات المغمورة بالمياه، سواء سيرًا على الأقدام أو بواسطة السيارات، مشدّدًا على أن المجازفة في مثل هذه الظروف قد تكونكما أكّد أن عمليات التدخل والنجدة، وأن حصيلة الخسائر المادية لم تُحصر بعد، في انتظار تحسّن الوضع الجوي ومرور المنخفض بشكل كامل، داعيًا المواطنين إلى التواصل مع الحماية المدنية عبر الرقمعند الضرورة.