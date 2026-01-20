وفاة شخصين في المكنين جراء الأمطار الغزيرة
أكّد خليل المشري، المقدّم ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، وفاة شخصين بمدينة المكنين، جرّاء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها الجهة خلال الساعات الماضية.
وأوضح المشري، في تصريح لإذاعة الديوان أف أم، أن الليلة الماضية كانت صعبة واستثنائية، حيث شملت التقلبات الجوية عدّة ولايات، وتم خلالها تحيين خارطة اليقظة إلى اللون الأحمر بكل من تونس الكبرى ونابل والمنستير، وهو ما يعكس درجة إنذار شديدة وخطورة عالية.
وبيّن أن وحدات الحماية المدنية نفّذت تدخلات مكثّفة ومتواصلة شملت ضخ المياه من المنازل، وإجلاء مواطنين عالقين، وإزالة سيارات جرفتها السيول، وتأمين عدد من الطرقات والمناطق المنخفضة، مؤكّدًا أن جميع وسائل الإنقاذ تم تسخيرها، مع تعزيز الفرق بوسائل إضافية من ولايات غير معنية مباشرة بالتقلبات الجوية.
ودعا المقدّم خليل المشري المواطنين إلى الالتزام الصارم بتعليمات السلامة، وتجنّب عبور الأودية أو الطرقات المغمورة بالمياه، سواء سيرًا على الأقدام أو بواسطة السيارات، مشدّدًا على أن المجازفة في مثل هذه الظروف قد تكون ذات كلفة بشرية عالية.
كما أكّد أن عمليات التدخل والنجدة ما تزال متواصلة، وأن حصيلة الخسائر المادية لم تُحصر بعد، في انتظار تحسّن الوضع الجوي ومرور المنخفض بشكل كامل، داعيًا المواطنين إلى التواصل مع الحماية المدنية عبر الرقم 198 عند الضرورة.
