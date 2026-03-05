الوجه الجديد للنظام الإيراني

مجلس الأمن القومي الإيراني



في وقت ليس بعيد بدا أن صعود علي لاريجاني داخل النظام الإيراني. ففي عام 2021، سعى لخلافة الرئيس حسن روحاني، وفي عام 2024، الرئيس إبراهيم رئيسي. وفي كلتا المرتين، أحبطت معارضة المرشد الأعلى الإيراني آنذاك، آية الله علي خامنئي، مساعيه. أما الآن، وبعد وفاة خامنئي، أصبح لاريجاني شخصية نافذة في البلاد، وهو وضع حرص خامنئي نفسه على تحقيقه خلال حياته

يرأس علي لاريجاني مجلس الأمن القومي الإيراني القوي منذ عام2025. وبصفته رئيسًا للمجلس، فهو مسؤول عن الدفاع عن البلاد، وتنسيق الجيش وقوات الأمن، فضلًا عن الاستراتيجية النووية والإقليمية. وهذا يمنح لاريجاني بالفعل سلطة أكبر من الرئيس الحالي، مسعود بشكيان، الذي يتولى منصبه رسميًا. وبينما يُعد بشكيان جزءًا من الثلاثي القيادي المكلف بتنظيم عملية نقل السلطة عقب اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي يوم السبت، يعمل لاريجاني حاليًا كمتحدث رسمي باسم النظام.

قبل ستة أيام من الحرب على إيران، تم تداول خطة طوارئ في طهران توضح كيف كانت القيادة تستعد لهجوم محتمل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي سرية تامة، حدد خامنئي من سيتولى قيادة البلاد في حال وفاته، فوقع اختياره على علي لاريجاني. ورغم أن التسلسل الهرمي الرسمي في مرحلة ما بعد خامنئي لم يتبلور بعد، إلا أن لاريجاني هو من يحرك خيوط السلطة في طهران

بحسب الرئيس الأمريكي، قُتل خامنئي في غارات جوية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

في العام الماضي، عيّن خامنئي لاريجاني أمينًا لمجلس الأمن القومي القوي، المسؤول عن سياسة الأمن والدفاع في البلاد، للمرة الثانية منذ عام2005. جاء ذلك بعد أسابيع من حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل، التي هزّت النظام بشدة. خامنئي، الذي كان يخشى آنذاك أن يكون هدفًا في حال وقوع هجوم آخر، اتخذ تدابير في صيف 2005 تحسبًا لوفاته، وحاول تهيئة البلاد لمواجهة أي هجوم آخر، بما في ذلك ترقية لاريجاني. من وقتها، اتضح أكثر دور لاريجاني، حيث ازدادت اهتماماته بالمنطقة، وكذلك توثقت علاقاته مع روسيا، وكان آخرها في الجهود ا للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. له حنكة سياسية و وصفته الخبيرة البريطانية في الشؤون الإيرانية، لينيت نوسباخر، بأنه "الرجل الخفي" لخامنئي في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست في فيفري من هذه السنة.

رفض لاريجاني بشدة محاولات ترامب للتقارب. ففي يوم الأحد الماضي 8مارس- أي بعد يوم من بدء الغارات الجوية المكثفة على إيران - كان الرئيس الأمريكي قد أشار إلى استعداده الأساسي للحوار. قال في مقابلة هاتفية مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية: "إنهم يريدون الحوار، وقد وافقتُ على الحوار، لذا سأتحدث معهم. كان ينبغي عليهم فعل ذلك مُبكراً". ردّ لاريجاني ببرود: "لن نتفاوض مع الولايات المتحدة". ورفض التقارير الإعلامية التي أفادت بأن ممثلين إيرانيين قد أجروااستفسارات أولية حول بدء محادثات مع واشنطن. وقال إن محاولات زرع الفتنة بين الشعب الإيراني محكوم عليها بالفشل. وشدد رئيس مجلس الأمن القومي على أن "الجماعات التي تحاول تقسيم إيران يجب أن تعلم أننا لن نتسامح مع ذلك". ودعا الإيرانيين إلى التكاتف

لاريجاني الرجل البالغ من العمر 67 عامًا يمثل إرادة المقاومة للنظام الإيراني. وقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغراق الشرق الأوسط "في فوضى بأحلامه الوهمية". صرّح لاريجاني يوم الأحد الماضي 8مارس على موقع "إكس" الإخباري الإلكتروني: "أطلقت إيران أمس صواريخ على الولايات المتحدة وإسرائيل، وألحقت بهما أضرارًا. واليوم، سنضربهما بقوة لم يشهداها من قبل