وزارة التربية توضّح مسار التعهد بالتلاميذ المعنيين بالإجراءات الاستثنائية والتطويعات البيداغوجية

أوضحت وزارة التربية، أن مسار التعهّد بالأطفال والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية من غير ذوي الإعاقة المعنيين بالإجراءات الاستثنائية والتطويعات البيداغوجية يشمل عدّة مراحل من الرّصد إلى تمكين التلاميذ من الإجراءات الاستثنائية والتطويعات البيداغوجية الضرورية لهم، فضلا عن تمتيع بعض الحالات بالمرافق المدرسي أو تأجيل الترسيم بالسنة الأولى ابتدائي، وفق ما جاء في منشور للوزارة، نشر الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني.وتستهدف هذه الإجراءات الأطفال من بين المصابين باضطرابات التعلم الخصوصية وطيف التوحد (دون قصور ذهني) والأمراض المزمنة المؤثرة على قدرة الطفل على التعلم وتشتت الانتباه مع أو دون حركية مفرطة، واضطرابات اللغة والنطق والكلام وذوي القدرات العالية، على أن يحرص مدير المؤسسة التربوية على اتباع التوصيات المضمنة بالتقرير الطبي ودون الحاجة إلى التقدم بمطلب إلى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر، بالنسبة إلى الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة التي لا تؤثر على قدرة الطفل على التعلم ولا تتطلب تطويعات بيداغوجية.وتهدف هذه الإجراءات، إلى تفعيل حق هذه الفئة الهشة من التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية في إحاطة متعددة الجوانب والأبعاد، في إطار مقاربة دامجة تهدف إلى دعم مرافقتهم ومتابعة مسارهم الدراسي وتمكينهم من التعلم من خلال تمتعهم بالإجراءات الاستثنائية والتطويعات البيداغوجية الملائمة في التعلم والتقييم وفق قدراتهم وإمكانياتهم، حسب المنشور.وتُحمل عملية الرصد والإشعار، حسب المنشور، على الأطراف المعنية بما فيها الوليّ ومختلف المتدخّلين بالمؤسسات التربوية وإطار التدريس بمؤسسات ماقبل التمدرس ( رياض الأطفال والكتاتيب)، على أن تتمّ عملية التقصيّ والتشخيص عن طريق الفحص الطبي المدرسي وعيادات الوحدات الجهوية للتأهيل ومختلف الإطارات الطبية وشبه الطبة وأطبّاء مختلف الاختصاصات والأخصائيون النفسانيون ومختصّي تقويم النطق والعلاج الوظيفي وعلم النفس الحركي.ويشمل المسار الإداري لقبول مطلب الإجراءات الاستثنائية والتطويعات البيداغوجية، تقديم الولي ملف منظوره ( محتويا وجوبا جميع الوثائق والتقارير المطلوبة المدونة في استمارة طلب الإجراءات الاستثنائية والتطويعات البيداغوجي.)، إلي مدير المؤسسة التربوية قبل يوم 31 جانفي من كل سنة دراسية، الذي يحيل الملفات مستوفية الوثائق إلى المندوبية الجهوية للتربية حيث يتعهد بها الأخصائي النفساني تباعا ويقوم بدراسة الملف وإعداد تقرير بخصوص وضعية التلميذ يتضمن الإجراءات الاستثنائية و/أو التطويعات البيداغوجية اللازمة، وطلب تقارير تكميلية عند الاقتضاءويمكن لهذه الفئة الاستفادة من إجراءات تأجيل الترسيم بالسنة الأولى من التعليم الأساسي وإعادة السنة التحضيرية (شرط أن يكون في سن السادسة ومعنيا بالترسيم بالسنة الأولى خلال السنة الدراسية المعنية)، بعد تقديم مطلب في الغرض معرّف بالأمضاء، خلال الفترة من 1 جويلية إلى 1 أكتوبر من كل سنة، يكون مرفقا بتقرير طبي ينصّ على قدرات التلميذ وصعوباته ودواعي تأجيل الترسيم ونسخة من شبكة التقييم والمتابعة من المؤسسة الحاضنة له خلال السنة التحضيرية، إلى المندوبية الجهوية للتربية.كما يمكن للأطفال المصابين باضطرابات فرط الحركة مع اضطرابات سلوكية وطيف التوحد مع اضطرابات سلوكية أو حركات نمطية خاصة بالاضطراب، التمتع بالمرافق المدرسي شريطة التقدّم بمطلب في الغرض مرفقا بتقارير المختصين المتابعين لحالته تنصّ على دواعي وأسباب اقتراح المرافق وبرسالة ربط مسلّمة من قبل الوحدة الجهوية للتأهيل وبنسخة من بطاقة تعريف الولي وبنسخة من بطاقة التعريف والبطاقة عدد 3 والشهادة العلمية للمرافق المقترح، إلى مدير المؤسسة التربوية الذي يحيل التقرير مذيلا بملاحظات الإطار التربوي حول وضعية التلميذ إلى المندوبية الجهوية للتربية.