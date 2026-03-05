Babnet   Latest update 18:07 Tunis

البطولة الوطنية لكرة السلة: الاتحاد المنستيري يفوز على النجم الساحلي في افتتاح السوبر بلاي أوف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a9b13a161947.88610262_hfempiknolqgj.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 17:36
      
حقق الاتحاد المنستيري فوزا عريضا على النجم الساحلي بنتيجة 84-64 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس بقاعة محمد المزالي بالمنستير، ضمن الجولة الأولى من منافسات السوبر بلاي أوف للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

وسيعود الفريقان إلى المواجهة مجددا في الجولة الثانية التي ستقام يوم الأحد المقبل بقاعة محمد المزالي بالمنستير انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.


وكانت منافسات الجولة الأولى قد شهدت أيضا هزيمة النادي الإفريقي مساء الأربعاء أمام شبيبة القيروان بنتيجة 87-84 في اللقاء الذي احتضنته قاعة القرجاني بالعاصمة.


ومن المقرر أن تدور المباراة الثانية بين النادي الإفريقي وشبيبة القيروان يوم السبت القادم بقاعة القرجاني بداية من الساعة 14:00.

النتائج

الخميس 5 مارس 2026
قاعة محمد المزالي – المنستير
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 84-64

الأربعاء 4 مارس 2026
قاعة القرجاني – تونس
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان 84-87

البرنامج القادم

السبت 7 مارس 2026
قاعة القرجاني – الساعة 14:00
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان

الأحد 8 مارس 2026
قاعة محمد المزالي – الساعة 14:00
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي

ومن المنتظر أن يتم تحديد بقية مباريات سلسلة الدور نصف النهائي لاحقا، علما أن الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات يتأهل إلى الدور النهائي.
