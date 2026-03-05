Babnet   Latest update 11:57 Tunis

"كل ولايات البلاد في مستوى اليقظة "الاصفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a95bf516b944.87881076_pmfnhiejoqklg.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026
      
وضعت كل ولايات البلاد في مستوى اليقظة "الاصفر" بسبب توقع ظهور تقلبات مناخية يومي الخميس 5 مارس و الجمعة 6 مارس،وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

ويستوجب ذلك ملازمة الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بتطور العوامل الجوية حسب المعهد متوقعا ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطارمع تساقط البرد بأماكن محدودة.


وتهدف اليقظة الجوية لإعلام العموم و الاعلام والسلط المعنية بالنجدة وبمجابهة مخاطر الكوارث الطبيعية في حالة توقع أو حدوث ظواهر جوية خطيرة في تونس ، بالإضافة إلى لفت الانتباه إلى المخاطر المحتملة لتطور الحالة الجوية وتقديم مجموعة من الارشادات والتوجيهات لمزيد حماية الارواح و الممتلكات.


وتتكون خريطة اليقظة الجوية من خريطة للبلاد التونسية وهي تشير إلى ما إذا كان هناك ظواهر جوية خطيرة تهدد ولاية واحدة أو مجموعة من الولايات خلال الـ 24 ساعة القادمة ويتم تحيينها مرتين على الأقل يوميًا على الساعة السابعة صباحًا و الخامسة مساءا كما يمكن تحيين الخريطة في أي وقت في حالة حدوث تطور ملحوظ في العوامل الجوية.

وتميز الخريطة أربعة ألوان لأربعة مستويات من اليقظة: أخضر أو أصفر أو برتقالي أو أحمر ، في حالة حدوث أو توقع ظاهرة شديدة الخطورة ، تظهر المنطقة المعنية باللون البرتقالي. في حالة حدوث أو توقع ظاهرة خطيرة للغاية ذات شدة استثنائية ، تظهر المنطقة المعنية باللون الأحمر.
