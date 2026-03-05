Babnet   Latest update 06:30 Tunis

تطورات الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران في يومها السادس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 06:10
      
دخلت الحرب على إيران يومها السادس مع استمرار الضربات الأمريكية والإسرائيلية على عدد من المدن الإيرانية، مقابل مواصلة القوات الإيرانية إطلاق موجات متتالية من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وفي ما يلي أبرز التطورات الميدانية والسياسية:


غارات إسرائيلية في لبنان
واصلت إسرائيل قصفها العنيف للضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط ضحايا وحدوث دمار واسع. وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء هجوم يستهدف البنية التحتية لحزب الله في بيروت. كما أفادت مصادر إعلامية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان.


ضربات إيرانية في إقليم كردستان العراق
أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية استهداف مقرات لمجموعات كردية معارضة لإيران في إقليم كردستان العراق بواسطة ثلاثة صواريخ.
وجاء ذلك بعد تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن هجوم بري شنته مجموعات كردية إيرانية شمال غربي إيران، وهو ما نفته طهران بشكل قاطع مؤكدة عدم حدوث أي تسلل أو عمليات عسكرية عبر الحدود مع الإقليم.

إجراءات أمنية في قطر
أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن الجهات المختصة تقوم بإجلاء السكان القاطنين في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة الدوحة كإجراء احترازي مؤقت في ظل التطورات الأمنية في المنطقة.

تطور سياسي في الولايات المتحدة
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يهدف إلى تقييد استخدام الرئيس دونالد ترمب للصلاحيات العسكرية تجاه إيران دون تفويض من الكونغرس، وذلك بأغلبية 53 صوتا مقابل 47.

حادث قرب السواحل الكويتية
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بأن ناقلة نفط راسية قبالة سواحل الكويت تعرضت لانفجار.
في المقابل، نفت وزارة الداخلية الكويتية وقوع حادث داخل المياه الإقليمية للبلاد، مؤكدة أن الواقعة المشار إليها حدثت خارج المياه الإقليمية الكويتية.
