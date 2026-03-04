معز التومي لمنتقديه: أين كنتم عندما عانيت من المرض أربع سنوات؟

مسلسل "الخطيفة" يغوص في الواقع الاجتماعي التونسي



رفض الممثل التونسي معز التومي الاتهامات التي وُجهت إليه بخصوص حصوله على دور في مسلسلبدافع المحاباة.وأوضح التومي، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أن مخرجة العمل سوسن الجمني كانت قد اتصلت به للمشاركة في أعمال سابقة، إلا أنه لم يتمكن من قبولها بسبب معاناته مع المرض في تلك الفترة.وأضاف أنه بعد تحسن حالته الصحية تواصل مع مخرجة المسلسل وأعلمها بقدرته على العودة إلى العمل والمشاركة في المشروع.وتوجه التومي بانتقاد لمن هاجموه، قائلا إن من ينتقدونه اليوم لم يسألوا عنه خلال السنوات الأربع التي عانى فيها من المرض، مشيرا إلى أنه مرّ بمرحلة صحية صعبة كادت تودي بحياته.يذكر أن معز التومي خاض عدة تجارب في الدراما التلفزية، من أبرزها، قبل أن يوسّع نشاطه الفني في مجالي، حيث قدم عددا من العروض الفردية والثنائية، من بينهاويغوص مسلسلفي الواقع الاجتماعي التونسي، متتبعا ديناميكيات العلاقات الإنسانية بين، من خلال مواقف حاسمة تواجه مجموعة من النسوة. ويشارك في بطولة العمل كل من ريم الرياحي وكمال التواتي ومحمد مراد.ويعد هذا المسلسل العمل الإخراجي الرابع للمخرجة سوسن الجمني بعد تجاربها السابقة في مسلسلات، إلى جانب مشاركتها في إخراج عدد من الأعمال التلفزية التي أشرف عليها سامي الفهري، من بينها