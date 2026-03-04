Babnet   Latest update 10:35 Tunis

معز التومي لمنتقديه: أين كنتم عندما عانيت من المرض أربع سنوات؟

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63a57621c97c94.98609490_iqhmfjlkngope.jpg>
Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 09:41
      
رفض الممثل التونسي معز التومي الاتهامات التي وُجهت إليه بخصوص حصوله على دور في مسلسل "خطيفة" بدافع المحاباة.

وأوضح التومي، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أن مخرجة العمل سوسن الجمني كانت قد اتصلت به للمشاركة في أعمال سابقة، إلا أنه لم يتمكن من قبولها بسبب معاناته مع المرض في تلك الفترة.


وأضاف أنه بعد تحسن حالته الصحية تواصل مع مخرجة المسلسل وأعلمها بقدرته على العودة إلى العمل والمشاركة في المشروع.


وتوجه التومي بانتقاد لمن هاجموه، قائلا إن من ينتقدونه اليوم لم يسألوا عنه خلال السنوات الأربع التي عانى فيها من المرض، مشيرا إلى أنه مرّ بمرحلة صحية صعبة كادت تودي بحياته.
يذكر أن معز التومي خاض عدة تجارب في الدراما التلفزية، من أبرزها "الليالي البيض" و"بين الثنايا" و"من أيام مليحة" و"من أجل عيون كاترين"، قبل أن يوسّع نشاطه الفني في مجالي الإذاعة والمسرح، حيث قدم عددا من العروض الفردية والثنائية، من بينها "فركة صابون" و"القرهمانة".

مسلسل "الخطيفة" يغوص في الواقع الاجتماعي التونسي

ويغوص مسلسل "الخطيفة" في الواقع الاجتماعي التونسي، متتبعا ديناميكيات العلاقات الإنسانية بين التضامن والصراع، من خلال مواقف حاسمة تواجه مجموعة من النسوة. ويشارك في بطولة العمل كل من ريم الرياحي وكمال التواتي ومحمد مراد.

ويعد هذا المسلسل العمل الإخراجي الرابع للمخرجة سوسن الجمني بعد تجاربها السابقة في مسلسلات "فوندو" و"فلوجة" و"الفتنة"، إلى جانب مشاركتها في إخراج عدد من الأعمال التلفزية التي أشرف عليها سامي الفهري، من بينها "أولاد مفيدة" و"كاستينغ" و"تاج الحاضرة" و"دنيا أخرى".

