ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مصفاة تابعة لشركة "أرامكو" السعودية تم تعليق عملياتها كإجراء احترازي.وقبل ذلك أفادت الوكالة أن تمت السيطرة على حريق صغير ومحدود في منشأة تكرير تابعة لشركة "أرامكو" السعودية برأس تنورة عقب ما يبدو أنها ضربة بطائرة مسيرة وقعت في وقت سابق من صباح اليوم.وجاء ذلك بحسب ما قاله مراسل لموقع "سيمافور" في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر.وفي أسواق النفط، قفزت أسعار النفط بأكثر من 7% اليوم مسجلة أعلى مستوى في أكثر من عام، حيث صعدت إيران وإسرائيل هجماتهما التي خلفت أضرارا طالت ناقلات النفط وعطلت الشحن في الخليج.