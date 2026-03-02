مقتل 555 شخصا في إيران منذ بدء الحرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>

قُتل 555 شخصا في إيران منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي السبت، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الإيراني الاثنين.

وقال الهلال الأحمر في منشور على تلغرام إن الضربات طالت “131 مدينة وأسفرت عن مقتل 555” شخصا.