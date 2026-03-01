إيران تعلن بداية "الانتقام المشروع"

وكالات -

قال الرئيس الإيراني في بيان اليوم الأحد إن طهران تعتبر الثأر “حقا مشروعا وواجبا” وستبذل قصارى جهدها للوفاء بهذا الواجبوتوعّد الحرس الثوري الإيراني الأحد بشن “أشرس هجوم في تاريخ” القوات المسلحة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، عقب الهجمات التي يشنها البلدان منذ السبت ومقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.وقال الحرس الثوري على تلغرام “سيبدأ في أي لحظة أشرس هجوم في تاريخ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الأراضي المحتلة والقواعد الإرهابية الأميركية”.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، تنفيذ عشرات الضربات الانتقامية التي استهدفت مواقع أمريكية وإسرائيلية، ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.وقالت وكالة أنباء تسنيم، وهي وكالة أنباء شبه رسمية تابعة للحرس الثوري الإيراني، إن الضربات استهدفت 27 قاعدة أمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى مقر قيادة الجيش الإسرائيلي ومجمع صناعات عسكرية في تل أبيب.ولم يتسن التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل.وتوعد الحرس الثوري، في وقت سابق من اليوم الأحد، بالانتقام لمقتل خامنئي.وقال الحرس الثوري، في بيان، نقلته ميليشيا حزب الله اللبنانية، “لن يفلت قتلة إمام الأمة من عقاب شديد وحاسم ورادع”.دت إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد تكرار إطلاق صافرات الإنذار الصاروخي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي نشر سلاح الجو لمواجهة التهديد.