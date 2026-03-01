Babnet   Latest update 07:44 Tunis

هجوم على إسرائيل والقواعد الأمريكية ردا على اغتيال خامنئي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a3c5fdacbd35.27197472_fikeohlpgjmnq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 06:27 قراءة: 1 د, 10 ث
      
أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، ردا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقبل ساعات، أعلن التلفزيون الإيراني مقتل المرشد الإيراني، وذلك بعد ساعات قليلة من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتأكد من مقتل المرشد الإيراني، وتحدثه عن وجود "مرشحين جيدين" لخلافة خامنئي.


وقال قائد في الحرس الثوري الإيراني لوكالة فارس إن اغتيال القادة في إيران "لا يترك أدنى تأثير في مسار التقدم في هذه المعركة"، موضحا أن بنية النظام الإيراني مصممة على نحو يسمح بتعيين أشخاص أكفاء فور مقتل أي من القادة.


من ناحية أخرى، نقلت قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية عن مصادر استخبارية وعسكرية -لم تسمها- أن نحو 40 مسؤولا إيرانيا قُتلوا في الغارات الأمريكية والإسرائيلية المستمرة على إيران منذ صباح أمس السبت.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، منذ صباح أمس السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدة مدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

وشملت الغارات -وفق الجيش الإسرائيلي– مهاجمة 500 هدف في إيران منها دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ، في الوقت الذي رصدت فيه الجزيرة إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل 528 مرة بسبب القصف الإيراني.

وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل وأسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة 121 آخرين، وقال الحرس الثوري إنه شن سلسلة هجمات استهدفت قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية بالمنطقة، في حين أعربت دول الخليج عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطِر في المنطقة، مستنكرة بشدة "استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324487

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 مارس 2026 | 11 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:50
05:24
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
10° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-10
21°-11
18°-12
21°-12
18°-14
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>