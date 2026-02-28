بطولة الرابطة الأولى: نتائج الدفعة الثانية والترتيب إثر الجولة 22

نتائج السبت 28 فيفري 2026





دارت مساء السبت مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن فوز عريض للملعب التونسي خارج قواعده، مقابل تعادل سلبي ببنزرت وانتصار للنجم الساحلي.مستقبل المرسى 0الملعب التونسي 4أمان الله الحبوبي (34 ض ج) – يوسف السعفي (42) – وائل الورغمني (59) – يوسف الضفلاوي (84)النادي البنزرتي 0الاتحاد المنستيري 0النجم الساحلي 1مستقبل سليمان 0باباكار ديارا (62 ضد مرماه)شبيبة العمران 2 – اتحاد بن قردان 1ترجي جرجيس 1 – شبيبة القيروان 1* النادي الافريقي – نجم المتلوي* الاولمبي الباجي – الترجي الرياضي التونسي* النادي الصفاقسي – مستقبل قابس1. الترجي الرياضي التونسي – 47 ن2. النادي الافريقي – 45 ن3. الملعب التونسي – 44 ن4. النادي الصفاقسي – 39 ن5. الاتحاد المنستيري – 37 ن6. النجم الساحلي – 33 ن7. شبيبة العمران – 28 ن8. الترجي الجرجيسي – 27 ن9. نجم المتلوي – 27 ن10. مستقبل المرسى – 25 ن11. النادي البنزرتي – 25 ن12. اتحاد بن قردان – 24 ن13. شبيبة القيروان – 21 ن14. الاولمبي الباجي – 18 ن15. مستقبل قابس – 17 ن16. مستقبل سليمان – 13 نوتتواصل منافسات الجولة غدا الأحد بإجراء ثلاث مباريات قد يكون لها تأثير مباشر على صدارة الترتيب وصراع تفادي النزول.