بطولة الرابطة الأولى: نتائج الدفعة الثانية والترتيب إثر الجولة 22
دارت مساء السبت مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن فوز عريض للملعب التونسي خارج قواعده، مقابل تعادل سلبي ببنزرت وانتصار للنجم الساحلي.
نتائج السبت 28 فيفري 2026ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى 0
الملعب التونسي 4
أمان الله الحبوبي (34 ض ج) – يوسف السعفي (42) – وائل الورغمني (59) – يوسف الضفلاوي (84)
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 0
الاتحاد المنستيري 0
الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي 1
مستقبل سليمان 0
باباكار ديارا (62 ضد مرماه)
نتائج الجمعة 27 فيفري 2026شبيبة العمران 2 – اتحاد بن قردان 1
ترجي جرجيس 1 – شبيبة القيروان 1
برنامج الأحد 1 مارس 2026* النادي الافريقي – نجم المتلوي
* الاولمبي الباجي – الترجي الرياضي التونسي
* النادي الصفاقسي – مستقبل قابس
الترتيب إثر الدفعة الثانية1. الترجي الرياضي التونسي – 47 ن
2. النادي الافريقي – 45 ن
3. الملعب التونسي – 44 ن
4. النادي الصفاقسي – 39 ن
5. الاتحاد المنستيري – 37 ن
6. النجم الساحلي – 33 ن
7. شبيبة العمران – 28 ن
8. الترجي الجرجيسي – 27 ن
9. نجم المتلوي – 27 ن
10. مستقبل المرسى – 25 ن
11. النادي البنزرتي – 25 ن
12. اتحاد بن قردان – 24 ن
13. شبيبة القيروان – 21 ن
14. الاولمبي الباجي – 18 ن
15. مستقبل قابس – 17 ن
16. مستقبل سليمان – 13 ن
وتتواصل منافسات الجولة غدا الأحد بإجراء ثلاث مباريات قد يكون لها تأثير مباشر على صدارة الترتيب وصراع تفادي النزول.
نتائج السبت 28 فيفري 2026ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى 0
الملعب التونسي 4
أمان الله الحبوبي (34 ض ج) – يوسف السعفي (42) – وائل الورغمني (59) – يوسف الضفلاوي (84)
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 0
الاتحاد المنستيري 0
الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي 1
مستقبل سليمان 0
باباكار ديارا (62 ضد مرماه)
نتائج الجمعة 27 فيفري 2026شبيبة العمران 2 – اتحاد بن قردان 1
ترجي جرجيس 1 – شبيبة القيروان 1
برنامج الأحد 1 مارس 2026* النادي الافريقي – نجم المتلوي
* الاولمبي الباجي – الترجي الرياضي التونسي
* النادي الصفاقسي – مستقبل قابس
الترتيب إثر الدفعة الثانية1. الترجي الرياضي التونسي – 47 ن
2. النادي الافريقي – 45 ن
3. الملعب التونسي – 44 ن
4. النادي الصفاقسي – 39 ن
5. الاتحاد المنستيري – 37 ن
6. النجم الساحلي – 33 ن
7. شبيبة العمران – 28 ن
8. الترجي الجرجيسي – 27 ن
9. نجم المتلوي – 27 ن
10. مستقبل المرسى – 25 ن
11. النادي البنزرتي – 25 ن
12. اتحاد بن قردان – 24 ن
13. شبيبة القيروان – 21 ن
14. الاولمبي الباجي – 18 ن
15. مستقبل قابس – 17 ن
16. مستقبل سليمان – 13 ن
وتتواصل منافسات الجولة غدا الأحد بإجراء ثلاث مباريات قد يكون لها تأثير مباشر على صدارة الترتيب وصراع تفادي النزول.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324446