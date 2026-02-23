اصطفاف فلكي نادر يشمل 6 كواكب في سماء تونس يوم 28 فيفري

تشهد سماء تونس وبقية أنحاء الكرة الأرضية يومظاهرة فلكية نادرة تتمثل في، وفق ما أفاد به أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم بتونس،وأوضح المصدر ذاته أن المقصود بالاصطفاف هو إمكانية رؤية عدد من الكواكب التي تُشاهد بالعين المجردة إلى جانب أخرى لا تُرى إلا باستعمال التلسكوبات، مؤكّدًا أن الدعوة مفتوحة لكافة العموم والمهتمين بعلم الفلك لمتابعة هذه الظاهرة عبر القبة السماوية بمدينة العلوم.وبيّن أن هذه الظاهرة لا تتكرر كثيرًا، إذ تستوجب. ويمكن رصدها بعد غروب الشمس في مكان مظلم باستخدام التلسكوبات، حيث ستظهر كواكبفي مشهد سماوي لافت.وأشار إلى أن رؤية هذه الكواكب تبقى رهينة صفاء الطقس، إذ تستحيل مشاهدتها في حال كانت السماء ملبّدة بالغيوم. كما أوضح أن الاصطفاف لا يعني وقوع الكواكب على خط مستقيم فعليًا، بل ظهورها في تلك الليلة ضمن نطاق رؤية واحد من بين كواكب المجموعة الشمسية الثمانية.وأكد أن الاجتماع الكوكبي لا يخلّف تأثيرات مباشرة على الأرض من الناحية الفيزيائية، غير أنه يحمل، إذ يساهم في تبسيط فهم حركة الكواكب ومداراتها، ويمثل فرصة لنشر الثقافة الفلكية، خاصة لدى فئة الشباب.