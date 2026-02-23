اضطرابات واسعة النطاق تعصف بالمدن السياحية المكسيكية

أفادت تقارير واردة من عدة مدن سياحية مكسيكية بوقوع حرائق متعمدة استهدفت سيارات ومتاجر وإغلاق طرق واشتباكات مسلحة، تبعت اغتيال "إل مينشو" زعيم كارتل المخدرات "خاليسكو للجيل الجديد".ووفقا لوسائل الإعلام المحلية وشهود عيان، فإن الوضع الأكثر توترا بين المدن السياحية تعيشه مدينة بويرتو فالارتا المطلة على المحيط الهادئ في ولاية خاليسكو، حيث أُضرمت النيران في العديد من الحافلات والسيارات، وأُغلقت الطرق بسيارات محترقة. وقد عززت السلطات وجود الجيش والحرس الوطني هناك.وألغى مطار "ليسينسيادو غوستافو دياز أورداز" الدولي في بويرتو فالارتا جميع الرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية أمس الأحد.وتتحدث تقارير واردة من ولاية كوينتانا رو الكاريبية عن حوادث إغلاق طرق وحرائق متعمدة. وأُغلقت عدة طرق سريعة في كانكون، بما في ذلك الطرق المؤدية إلى ليون فيكاريو. ومطار المدينة لا يزال يعمل، لكنه يُنصح المسافرون بالتحقق من حالة رحلاتهم مسبقا تحسبا لأي تأخيرات محتملة.وشهدت بلايا ديل كارمن وتولومه وجزيرة كوزوميل، حوادث إضران نيران في سيارات وممتلكات تجارية، بحسب مصادر محلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. كما فُرضت قيود على حركة المرور، وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في هذه المناطق. ولم ترد تقارير رسمية عن هجمات مباشرة على الفنادق أو الشواطئ أو المواقع الأثرية، ولكنه نُصح بعض السياح بالبقاء في فنادقهم.وعقب اغتيال "إل مينشو" في عملية أمنية، بدأ مسلحو الكارتيلات بعمليات حرق جماعية للسيارات وإغلاق للطرق في خمس ولايات على الأقل في أنحاء البلاد. وأصبحت ولاية خاليسكو مركز الاضطرابات، التي امتدت لاحقا إلى المناطق المجاورة.واحتمى السكان في منازلهم في غوادالاخارا، ثاني أكبر مدن المكسيك وعاصمة ولاية خاليسكو، وأُغلقت المدارس يوم الاثنين في عدة ولايات، مع تشديد حالة الاستفار الأمني ​​في جميع أنحاء البلاد، فيما عززت غواتيمالا الإجراءات الأمنية على حدودها مع المكسيك.وكانت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أعلنت أن الوضع في معظم أراضي البلاد طبيعي على خلفية مقتل "إل مينتشو".وأكدت وكالة "تاس" أن الوضع في العاصمة مكسيكو سيتي لا يزال هادئا وليس هناك دلائل ظاهرة على تشديد الإجراءات الأمنية في الشوارع.وقال مراسل الوكالة إن المواطنين نزلوا إلى الشوارع للتنزه كما هو معتاد مساء الأحد، وإن كان عدد الناس في الشوارع أقل من المعتاد.وحسب الوكالة، فإن كل مرافق البنية التحتية للمدينة بما فيها المتاجر الكبرى ومراكز التسوق والمقاهي والمطاعم، ونظام النقل العام، تعمل بشكل طبيعي.