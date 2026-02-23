Babnet   Latest update 08:36 Tunis

اضطرابات واسعة النطاق تعصف بالمدن السياحية المكسيكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699c014e66c995.23068891_nhqlopgjfmeki.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Février 2026 - 08:25 قراءة: 1 د, 52 ث
      
أفادت تقارير واردة من عدة مدن سياحية مكسيكية بوقوع حرائق متعمدة استهدفت سيارات ومتاجر وإغلاق طرق واشتباكات مسلحة، تبعت اغتيال "إل مينشو" زعيم كارتل المخدرات "خاليسكو للجيل الجديد".

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية وشهود عيان، فإن الوضع الأكثر توترا بين المدن السياحية تعيشه مدينة بويرتو فالارتا المطلة على المحيط الهادئ في ولاية خاليسكو، حيث أُضرمت النيران في العديد من الحافلات والسيارات، وأُغلقت الطرق بسيارات محترقة. وقد عززت السلطات وجود الجيش والحرس الوطني هناك.

أخبار ذات صلة:
من هو “إل مينتشو” الذي رصدت واشنطن 15 مليون دولار لضبطه؟...

وألغى مطار "ليسينسيادو غوستافو دياز أورداز" الدولي في بويرتو فالارتا جميع الرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية أمس الأحد.


وتتحدث تقارير واردة من ولاية كوينتانا رو الكاريبية عن حوادث إغلاق طرق وحرائق متعمدة. وأُغلقت عدة طرق سريعة في كانكون، بما في ذلك الطرق المؤدية إلى ليون فيكاريو. ومطار المدينة لا يزال يعمل، لكنه يُنصح المسافرون بالتحقق من حالة رحلاتهم مسبقا تحسبا لأي تأخيرات محتملة.

وشهدت بلايا ديل كارمن وتولومه وجزيرة كوزوميل، حوادث إضران نيران في سيارات وممتلكات تجارية، بحسب مصادر محلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. كما فُرضت قيود على حركة المرور، وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في هذه المناطق. ولم ترد تقارير رسمية عن هجمات مباشرة على الفنادق أو الشواطئ أو المواقع الأثرية، ولكنه نُصح بعض السياح بالبقاء في فنادقهم.


وعقب اغتيال "إل مينشو" في عملية أمنية، بدأ مسلحو الكارتيلات بعمليات حرق جماعية للسيارات وإغلاق للطرق في خمس ولايات على الأقل في أنحاء البلاد. وأصبحت ولاية خاليسكو مركز الاضطرابات، التي امتدت لاحقا إلى المناطق المجاورة.

واحتمى السكان في منازلهم في غوادالاخارا، ثاني أكبر مدن المكسيك وعاصمة ولاية خاليسكو، وأُغلقت المدارس يوم الاثنين في عدة ولايات، مع تشديد حالة الاستفار الأمني ​​في جميع أنحاء البلاد، فيما عززت غواتيمالا الإجراءات الأمنية على حدودها مع المكسيك.


وكانت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أعلنت أن الوضع في معظم أراضي البلاد طبيعي على خلفية مقتل "إل مينتشو".

وأكدت وكالة "تاس" أن الوضع في العاصمة مكسيكو سيتي لا يزال هادئا وليس هناك دلائل ظاهرة على تشديد الإجراءات الأمنية في الشوارع.

وقال مراسل الوكالة إن المواطنين نزلوا إلى الشوارع للتنزه كما هو معتاد مساء الأحد، وإن كان عدد الناس في الشوارع أقل من المعتاد.

وحسب الوكالة، فإن كل مرافق البنية التحتية للمدينة بما فيها المتاجر الكبرى ومراكز التسوق والمقاهي والمطاعم، ونظام النقل العام، تعمل بشكل طبيعي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324116

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:39
12:40
06:58
05:32
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
11° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-9
22°-9
22°-10
22°-10
20°-11
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>