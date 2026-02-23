مصر: تحرّك برلماني وقانوني لوقف عرض برنامج “رامز ليفل الوحش”

طلب إحاطة داخل البرلمان



شهدت الساحة الإعلامية في مصر تصعيدًا لافتًا ضد برنامج الكاميرا الخفيةالذي يقدمه الفنان، وذلك على خلفية اتهامات بالترويج للعنف والإساءة للمرأة.وانتقلت الانتقادات من منصات التواصل الاجتماعي إلى مجلس النواب وأروقة القضاء، في ظل مطالبات بوقف بث البرنامج.تقدّم النائببطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دعا فيه إلى الإيقاف الفوري للبرنامج.واعتبر المنوفي أن المحتوى المعروض يكرّس ثقافة التنمّر والإيذاء البدني والنفسي، مشيرًا إلى أنه يمسّ بالقيم المجتمعية ويقوم على إهانة الضيوف والحطّ من كرامتهم.على الصعيد القانوني، أعلنت الفنانةاتخاذ إجراءات قضائية ضد البرنامج، حيث أصدر مكتب المحاماة الممثل لها بيانًا أوضح فيه ملابسات مشاركتها.ووفق البيان، وافقت الفنانة على الظهور في البرنامج باعتباره عملًا ترفيهيًا قائمًا على عنصر المفاجأة، لكنها فوجئت – بحسب ما ورد – بإضافة تعليق صوتي في مرحلة المونتاج تضمن عبارات اعتبرتها مسيئة وتنطوي على إيحاءات وتنمّر يمسّ كرامتها الشخصية.وأكد الممثل القانوني للفنانة أن ما تضمّنته الحلقة يخرج عن إطار المزاح أو النقد الفني، ويقع ضمن الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، مشددًا على أن العمل الفني لا يبرّر الإهانة أو تحويل المشاركين إلى مادة للسخرية.وأوضحت أسماء جلال أن صمتها في البداية كان احترامًا لحرمة الشهر الكريم، لكنها أكدت أن الكرامة الإنسانية تظلّ خطًا أحمر. كما شرع فريقها القانوني في مراجعة محتوى الحلقة لمقارنته بأحكام قانون العقوبات والتشريعات المنظمة للإعلام، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتتواصل بذلك تداعيات الجدل المحيط بالبرنامج، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات البرلمانية والقضائية خلال الفترة المقبلة.