من هو “إل مينتشو” الذي رصدت واشنطن 15 مليون دولار لضبطه؟

يُعد، المعروف بلقب، أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الأمريكية خلال السنوات الماضية، حيث رصدت واشنطن مكافأة مالية قدرهامقابل معلومات تقود إلى اعتقاله.ويبلغ أوسيغويرا من العمر 60 عامًا، وهو ضابط شرطة سابق تحول إلى زعيم خفي لعصابة، التي تُصنف على نطاق واسع ضمن أقوى وأعنف المنظمات الإجرامية في المكسيك.وفق تقارير دولية، برز اسم إل مينتشو بصفته قائدًا لكارتل خاليسكو نيو جينيريشن، التي توسعت بسرعة لتنافس نفوذ، إحدى أقدم وأقوى شبكات تهريب المخدرات في المكسيك.وتُتهم الكارتل بتهريب كميات ضخمة من المخدرات، بما في ذلك، إلى الولايات المتحدة، وهو مخدر ارتبط بمئات الآلاف من حالات الوفاة بسبب الجرعات الزائدة في السنوات الأخيرة. كما وُجهت إليها اتهامات بارتكاب جرائموإدارة شبكات تهريب معقدة عابرة للحدود.وخلال فترة قصيرة نسبيًا، تمكن أوسيغويرا من تحويل الكارتل إلى ما يشبه إمبراطورية إجرامية، مع تنويع أنشطتها لتشملوأنشطة غير مشروعة أخرى.اكتسب إل مينتشو سمعة واسعة بقدرته على الإفلات من الاعتقال لسنوات طويلة، رغم الملاحقات المكثفة من السلطات المكسيكية والأمريكية.وفي ماي 2015، وخلال عملية أمنية مكسيكية للقبض عليه، أسقط مسلحون تابعون له مروحية عسكرية بقذيفة صاروخية، ما أتاح له فرصة الهروب، في واحدة من أبرز الحوادث المرتبطة باسمه.وبخلاف زعيم كارتل سينالوا السابق، الذي أصبح شخصية إعلامية بارزة قبل اعتقاله، فضل إل مينتشو الابتعاد عن الأضواء، ولم يظهر إلا عبر تسجيلات مسربة هدد فيها خصومه ومسؤولين.وفي تطور لاحق، تحدثت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الدفاع المكسيكية عن مقتل إل مينتشو في مواجهة مسلحة، وهو ما أعقبه تصعيد أمني في ولاية خاليسكو، حيث دعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم تحسبًا لردود فعل انتقامية من عناصر الكارتل.كما تقرر تعليق الدراسة في مدارس الولاية مؤقتًا، في إطار إجراءات احترازية لضمان سلامة الطلاب والإطار التربوي.ويبقى اسم إل مينتشو من أبرز الأسماء التي ارتبطت بملف تهريب المخدرات في أمريكا الشمالية خلال العقد الأخير، سواء من حيث حجم المكافأة المرصودة لضبطه أو من حيث النفوذ الذي راكمته الشبكة التي كان يقودها.