نزول كميات متفاوتة من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية
شهدت الأربع والعشرون ساعة الماضية، من يوم الجمعة 20 فيفري على الساعة السابعة صباحًا إلى يوم السبت 21 فيفري على الساعة السابعة صباحًا، نزول كميات متفاوتة من الأمطار تركزت خاصة في مناطق الشمال، وبلغت أقصاها 10 مليمترات بكل من بني مطير وعين دراهم.
وفي ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر حسب الولايات:
ولاية بنزرتماطر 2 // منزل بورقيبة 5 // غزالة 9 // تينجة 7 // رأس الجبل 3 // غار الملح 2 // سجنان 4 // رفراف 3 // ماتلين 2 // أوتيك 1 // بنزرت 1
ولاية نابلقليبية 2 // سيدي حسون 5 // منزل تميم 4 // أزمور 3 // بوكريم 6 // دار علوش 1 // بوشريك 1
ولاية جندوبةسد بوهرتمة 4 // بلطة بوعوان 6 // بوسالم 2 // فرنانة 2 // بني مطير 10 // طبرقة 3 // عين دراهم 10 // سد بربرة 1 // جندوبة 1
ولاية باجةسد كساب 8 // تبرسق 3 // عمدون 5 // تيبار 3 // قعفور 2 // محطة وادي الزرقاء 1 // باجة الجنوبية 1 // باجة المحطة 1 // نفزة 1
ولاية سليانةالكريب 1 // قعفور 2
كما تميزت الفترة ذاتها بهبوب رياح قوية بلغت سرعتها 86 كلم/س ببنزرت، و76 كلم/س بكل من قليبية والنفيضة، و72 كلم/س بطبرقة، و65 كلم/س بالمنستير، و54 كلم/س بكل من جندوبة وقفصة.
