نزول كميات متفاوتة من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

شهدت الأربع والعشرون ساعة الماضية، من يوم الجمعة 20 فيفري على الساعة السابعة صباحًا إلى يوم السبت 21 فيفري على الساعة السابعة صباحًا، نزول كميات متفاوتة من الأمطار تركزت خاصة في مناطق الشمال، وبلغت أقصاهابكل من بني مطير وعين دراهم.وفي ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر حسب الولايات:ماطر 2 // منزل بورقيبة 5 // غزالة 9 // تينجة 7 // رأس الجبل 3 // غار الملح 2 // سجنان 4 // رفراف 3 // ماتلين 2 // أوتيك 1 // بنزرت 1قليبية 2 // سيدي حسون 5 // منزل تميم 4 // أزمور 3 // بوكريم 6 // دار علوش 1 // بوشريك 1سد بوهرتمة 4 // بلطة بوعوان 6 // بوسالم 2 // فرنانة 2 // بني مطير 10 // طبرقة 3 // عين دراهم 10 // سد بربرة 1 // جندوبة 1سد كساب 8 // تبرسق 3 // عمدون 5 // تيبار 3 // قعفور 2 // محطة وادي الزرقاء 1 // باجة الجنوبية 1 // باجة المحطة 1 // نفزة 1الكريب 1 // قعفور 2كما تميزت الفترة ذاتها بهبوب رياح قوية بلغت سرعتهاببنزرت، وبكل من قليبية والنفيضة، وبطبرقة، وبالمنستير، وبكل من جندوبة وقفصة.