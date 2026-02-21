Babnet   Latest update 10:16 Tunis

نزول كميات متفاوتة من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/meteo2020x2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 21 Février 2026 - 09:38
      
شهدت الأربع والعشرون ساعة الماضية، من يوم الجمعة 20 فيفري على الساعة السابعة صباحًا إلى يوم السبت 21 فيفري على الساعة السابعة صباحًا، نزول كميات متفاوتة من الأمطار تركزت خاصة في مناطق الشمال، وبلغت أقصاها 10 مليمترات بكل من بني مطير وعين دراهم.

وفي ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر حسب الولايات:


ولاية بنزرت

ماطر 2 // منزل بورقيبة 5 // غزالة 9 // تينجة 7 // رأس الجبل 3 // غار الملح 2 // سجنان 4 // رفراف 3 // ماتلين 2 // أوتيك 1 // بنزرت 1


ولاية نابل

قليبية 2 // سيدي حسون 5 // منزل تميم 4 // أزمور 3 // بوكريم 6 // دار علوش 1 // بوشريك 1

ولاية جندوبة

سد بوهرتمة 4 // بلطة بوعوان 6 // بوسالم 2 // فرنانة 2 // بني مطير 10 // طبرقة 3 // عين دراهم 10 // سد بربرة 1 // جندوبة 1

ولاية باجة

سد كساب 8 // تبرسق 3 // عمدون 5 // تيبار 3 // قعفور 2 // محطة وادي الزرقاء 1 // باجة الجنوبية 1 // باجة المحطة 1 // نفزة 1

ولاية سليانة

الكريب 1 // قعفور 2

كما تميزت الفترة ذاتها بهبوب رياح قوية بلغت سرعتها 86 كلم/س ببنزرت، و76 كلم/س بكل من قليبية والنفيضة، و72 كلم/س بطبرقة، و65 كلم/س بالمنستير، و54 كلم/س بكل من جندوبة وقفصة.
