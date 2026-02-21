الجبل الأحمر: محاصرة عدة عناصر اجرامية خطيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fc2129c87fe91.84890560_khpqmnjieflgo.jpg width=100 align=left border=0>

أطاح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، واثر مداهمات أمنية بالجبل الاحمر بعدة عناصر اجرامية خطيرة تخصصت في ترويج المخدرات .

وقد تم حجز كميات من مخدر الكوكايين والزطلة وميزان إلكتروني كما تم إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من اجل تورطهم في قضايا سلب واعتداء بالعنف والسرقة .