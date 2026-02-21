Babnet   Latest update 11:57 Tunis

الجبل الأحمر: محاصرة عدة عناصر اجرامية خطيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fc2129c87fe91.84890560_khpqmnjieflgo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 21 Février 2026 - 11:13
      
أطاح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، واثر مداهمات أمنية بالجبل الاحمر بعدة عناصر اجرامية خطيرة تخصصت في ترويج المخدرات .
وقد تم حجز كميات من مخدر الكوكايين والزطلة وميزان إلكتروني كما تم إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من اجل تورطهم في قضايا سلب واعتداء بالعنف والسرقة .
