اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب جراء اشغال صيانة وتعهد لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026
      
تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه انه سيتم تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب يوم الاثنين 23 فيفري 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا.

ويعود ذلك،وفق بلاغ صادر عن الشركة السبت، الى اجراء أشغال صيانة وتعهد لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس.


وسيشمل اضطراب توزيع الماء المناطق التابعة لمعتمديات قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس، ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين، ومعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين.


ومن المنتظر،وفق ذات البلاغ، استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا يوم الثلاثاء 24 فيفري 2026 بداية من الساعة العاشرة مساء.
